Neix l'espai de confluència CUP-ALL a Llagostera de cara a les municipals

El local Social de Llagostera va acollir ahir la presentació de la nova plataforma CUP-Alternativa (CUP-ALL), un nou espai de confluència municipalista de l'esquerra transformadora i sobiranista amb la voluntat d'anar més enllà d'una candidatura municipal amb què concórrer a les properes eleccions. L'objectiu de la iniciativa és arribar a l'alcaldia per fer un gir en les polítiques municipals cap a polítiques d'esquerres amb una vessant social, transformadora i en clau republicana.

CUP-Alternativa és una plataforma impulsada pel grup de suport a la CUP que es va crear fa uns mesos a Llagostera i Alternativa per Llagostera, que actualment té un regidor a l'Ajuntament, així com per persones properes a les dues formacions. El nou espai vol ser un punt de partida d'una nova manera de fer política a Llagostera, deixant de banda quotes de partits i actuant de manera oberta i participativa en tots els àmbits municipals. En l'acte de presentació, que va tenir lloc ahir al vespre, es va llegir un manifest que inclou deu punts on es recullen els principis polítics del nou espai de confluència municipalista i el model de poble que es vol per part dels seus integrants de cara a afrontar les municipals del mes de maig.