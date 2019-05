Els docents de l'educació pública aquest dijous estan cridats a la vaga

Els mestres i professors de les escoles i instituts públics de tot Catalunya estan cridats a la vaga aquest dijous, una mobilització convocada pels sis sindicats amb representació al sector que reclamen «revertir» les retallades que consideren que els van imposar de forma «extraordinària». A Girona, s'ha convocat una concentració i protesta davant la seu del Govern de la Generalitat, a la plaça Pompeu Fabra, a les 12 del migdia.

Des de l'anunci de la vaga, els sindicats han negociat amb el Departament d'Educació les reclamacions que, en total, sumen 240 milions d'euros d'inversió per al sector aquest 2019 i que consideren que s'haurien d'aprovar amb un decret llei. El Govern però, s'ha mantingut inflexible amb l'argument que sense pressupostos no es podien assumir el canvis proposats per les organitzacions sindicals. La mesura «irrenunciable» pels sindicats és la reducció d'una hora lectiva i recuperar la jornada anterior al 2010.



Negociació fallida

Els sindicats Ustec·STEs, CCOO, I-CSC, Aspepc-SPS, CGT i UGT van forçar una reunió extraordinària de la mesa sectorial per posar sobre la taula les mesures que reclamen, però el Departament ja els va dir aleshores, fa dues setmanes, que amb la situació de pròrroga pressupostària no era possible implantar aquestes mesures.

Les organitzacions sindicals, però, van seguir insistint i es van reunir amb els grups parlamentaris, de qui van aconseguir el suport, i amb el president Torra i el mateix Bargalló, que no va donar fruits. Dijous passat, en una reunió ordinària de la mesa sectorial, es van aixecar de la taula davant la negativa del Departament de calcular les plantilles per al curs vinent en funció de les 18 i 23 hores lectives a Secundària i Primària, respectivament. Divendres i dilluns, les dues parts s'han trobat al Departament de Treball, però la mediació tampoc ha donat els resultats que els sindicats esperaven per desconvocar la vaga.

La jornada lectiva és la mesura «irrenunciable» pels sindicats, ja que consideren que l'ampliació a dues hores durant els mandats de Rigau i Wert va ser una mesura extraordinària. Una d'aquestes hores la van reduir el 2017, després de l'acord entre els mateixos sindicats i el Departament aleshores liderat per Meritxell Ruiz, un pacte que va permetre aprovar els pressupostos d'aquell exercici. Amb l'acord, el Departament es comprometia a recuperar aquesta jornada lectiva els propers cursos, però davant la situació de pròrroga pressupostària no s'ha executat.

A banda d'aquesta millora, els sindicats també demanen reduir ràtios, garantir el no tancaments de grups a la pública, la reducció e dues hores per als majors de 55 anys, la conversió dels terços de jornada en mitges jornades, el retorn del primer estadi després de sis anys amb efectes retroactius i la consolidació del personal interí, a més de la retirada del Decret de Plantilles.

Aquesta és la segona convocatòria de vaga al sector de l'educació no universitària aquest curs, ja que el mes de novembre, la comunitat educativa ja havia aturat l'activitat el 29 de novembre per demanar també la reversió de les retallades i assolir la inversió que fixa la LEC del 6%, cosa que suposaria 10.000 milions d'euros més del darrer pressupost, que va ser al voltant dels 5.500.

Per aquest dijous hi ha prevista una manifestació unitària a Barcelona, que sortirà des de la plaça Universitat a les 12 del migida. A Girona i Tarragona s'ha convocat també una marxa al migdia, des de la plaça Pompeu Fabra i la plaça Imperial Tarraco, respectivament, mentre que a Tortosa es preveu una concentració davant els serveis territorials d'educació, també al migdia. A Lleida, la concentració, davant els Serveis territorials, serà a les sis de la tarda.



Serveis mínims

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha decretat els serveis mínims i ha establert que durant la jornada de vaga hi hagi un membre de l'equip directiu per centre, un docent per cada quatre unitats o aules per a l'alumnat d'Infantil i Primària (de 3 a 12 anys), «que és el que requereix d'una vigilància més acurada», i un terç del personal de les llars d'infants. Treball ha dictat que hi hagi un docent per cada tres aules en l'educació especial, i en aquest cas fins als setze anys.