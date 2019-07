Quart any consecutiu amb llúdriga a l'Estany de Banyoles

La llúdriga continua a l'Estany de Banyoles, tal com s'ha comprovat en l'últim cens visual de l'associació de defensa del patrimoni natural del Pla de l'Estany Limnos, celebrat el cap de setmana del 22 i 23 de juny. Tot i trencar la ratxa de les tres edicions anteriors, en les quals s'havia anat veient la llúdriga, se'n van detectar rastres en tres punts, en un cas tan frescos que la llúdriga va haver de passar aquella mateixa nit en el punt d'observació. Aquest fet es va poder confirmar amb l'edició dels camps de treball, on els 23 joves participants van realitzar un altre cens paral·lel, en el que sí que es va veure una llúdriga a la punta nord de l'Estany, a la zona dels amaradors.

Aquests censos organitzats per Limnos consisteixen a col·locar observadors en silenci durant 2 hores al vespre (8-10 h) i hora i mitja a la matinada (5.30-7 h) a diferents punts de l'Estany. Aquest any, però, el cens va coincidir amb les proves esportives del vespre de divendres, amb música audible des de l'altre costat de l'Estany. El membre de Limnos Gerard Funosas ha explicat que, tot i que sabien que l'Estany acollia proves aquells dies, no es pensaven que s'allargarien fins tan tard.



Rècord de participació

En la dotzena edició s'ha batut un rècord de participació, amb 14 punts mostrejats i 23 persones voluntàries, entre el torn de vespre i matinada. A més dels voluntaris habituals de Limnos, també hi havia persones vingudes d'altres zones de Catalunya com la Garrotxa o Manresa.

Membres del Limnos apunten que si la participació es manté i la llúdriga continua habitant a l'Estany, futures edicions d'aquest cens podrien ajudar a saber més dels hàbits d'aquest misteriós mamífer i sobre el nombre d'exemplars que freqüenten l'Estany de Banyoles i el seu entorn.