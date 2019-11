Declara un dels detinguts pel tall de l'AP-7 però diu que no n'era organitzador

Un dels detinguts pel tall de l'AP-7 a la frontera va declarar ahir a la tarda davant la policia francesa a Perpinyà. El jove, de 34 anys i resident a la Molina, va admetre davant dels agents que va participar en la mobilització convocada pel Tsunami Democràtic de la setmana passada però va insistir que era una convocatòria pública i que no va tenir res a veure amb l'organització de l'acció. Ell és un dels 18 detinguts per la policia francesa acusats de pertorbar la circulació. Segons va explicar Alerta Solidària, alguns d'ells ja van declarar després que els detinguessin i d'altres es van acollir al seu dret a no fer-ho perquè no tenien advocat. A més del jove que va declarar ahir, està previst que avui i demà ho facin dos més a les dependències de la Policia de Fronteres. Una trentena de persones es van concentrar a les portes de la comissaria per donar-li suport.

D'altra banda, Alerta Solidària es va reunir ahir amb el Col·legi d'Advocats de Perpinyà amb l'objectiu de teixir estratègies comunes per donar «cobertura jurídica a les persones que s'han vist afectades pel procés repressiu».