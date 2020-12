L'hostaleria gironina afirma que les restriccions són un «tancament encobert»

L'hostaleria gironina afirma que les noves restriccions anunciades per frenar la propagació de la covid-19 són un "tancament encobert". El secretari de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, Josep Carreras, alerta que limitar l'obertura a les franges d'esmorzars i dinars fa pràcticament "inviable" mantenir els restaurants oberts. "És una descàrrega flagrant que fa l'administració de la responsabilitat que té d'assumir les despeses de tancament dels establiments. Ens deixen obrir però amb tantes i tantes limitacions que no ens surt a compte, i la realitat és que a majoria del nostre sector s'està arruïnant", ha criticat. L'únic punt positiu que veuen és permetre la mobilitat entre comarques per anar a establiments hotelers.

