Surt a licitació l'estudi informatiu del baixador de l'AVE a l'aeroport de Girona

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha licitat l'estudi informatiu del baixador de l'AVE a l'aeroport Girona-Costa Brava. El document, que té un pressupost de licitació de 387.200 euros (IVA inclòs) analitzarà les possibles ubicacions de l'estació, el seu disseny i la connexió amb l'aeroport. L'objectiu passa, precisament, buscar la millor ubicació per a l'estació tenint en compte que la línia de l'Alta Velocitat passa per l'entorn de les instal·lacions de Vilobí d'Onyar (Selva) i conjugar "l'explotació de la nova estació amb les necessitats actuals de la línia ferroviària". El baixador de l'AVE és una llarga reivindicació de l'empresariat gironí.

De fet, fa temps que reclamen impulsar l'aeroport buscant "alternatives" a la companyia Ryanair i apostant per aquesta instal·lació.

L'empresariat gironí celebra l'estudi del baixador de l'AVE de l'aeroport però reclama "celeritat"

L'empresariat gironí celebra que el Ministeri de Transports hagi tret a licitació l'estudi del baixador de l'AVE a l'aeroport de Girona però reclama "celeritat" per executar el projecte. El president de la Cambra de Comerç, Jaume Fàbrega, diu que no poden "esperar quatre anys més a què hi hagi el següent pas". En el mateix sentit s'ha pronunciat el president de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, Antoni Escudero. "Cal la màxima urgència per reactivar-ho i fer que sigui un altre motor per tal que l'economia turística es reactivi el més aviat possible", afirma. Escudero recorda que fa anys que aquesta reivindicació està sobre la taula i que espera i desitja que "no quedi penjat" i "l'estudi duri deu anys".