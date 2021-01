Renfe posarà en marxa l'AVE «low cost» al juny amb parada a Figueres i Girona

Renfe iniciarà a partir del 23 de juny el servei de l'AVE «low-cost», l'AVLO, que s'havia de posar en marxa el 6 d'abril, però es va haver de suspendre per culpa de la pandèmia. Com a novetat, els trens, a més de fer la connexió entre Barcelona i Madrid, oferiran parades a Lleida, Tarragona, Girona i Figueres.

En un primer moment, l'AVLO tindrà quatre circulacions diàries per sentit entre Madrid i Barcelona, que seran ampliables segons com evolucioni la demanda, segons va anunciar la companyia. A partir d'avui, i durant tres setmanes de termini, Renfe posarà a la venda bitllets per aquests trens per 5 euros.

Els trens AVLO seran el servei d'alta velocitat de Renfe amb la capacitat més gran de passatgers, amb 438 places per tren, un 20% més que els aforaments dels actuals trens. A més, la companyia sosté que poden arribar als 330 quilòmetres per hora. Seran combois, també, amb emissions zero i que circularan amb electricitat procedent de fonts d'energia 100% renovables.

Renfe ha posat en marxa aquest servei coincidint amb el 80è aniversari de la companyia. La pandèmia ha endarrerit l'inici de la campanya, que estava prevista inicialment l'abril de 2020, però va haver d'ajornar-se. A més, la companyia ha anunciat que aquesta és una de les ofertes i promocions que té previst fer durant l'any. Els bitllets de l'AVLO es podran adquirir només a través del web i seran per viatges entre el 23 de juny i l'11 de desembre d'aquest any.

Canvi d'opinió de Renfe

Inicialment, els AVLO no preveien parada a ciutats catalanes com Tarragona, Girona, Lleida o Figueres, però finalment Renfe ha canviat d'opinió. La Generalitat, a través del secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, havia demanat per carta que hi hagués parades en aquestes ciutats, cosa que també havia aprovat el Parlament en diverses resolucions.

I és que durant el 2019 el nombre de passatgers que fa servir el ferrocarril està en màxims històrics, amb 511 milions de viatgers, 22 milions en els serveis d'AVE.