L’hostaleria gironina espera que l’arribada de la nova connexió d’Avlo ajudi a portar més visitants a la ciutat, tot i que el sector es manté a l’expectativa de quin serà l’impacte real que tindrà. «Tot el que sigui l’obertura d’una nova via de transport de viatgers és importantíssim i serà benvingut», explica el president de l’Associació d’Hostaleria de Girona, Josep Carreras. Malgrat això, Carreras reconeix que, en aquesta època de l’any, l’Avlo tindrà «poca repercussió» a la ciutat, ja que «és probable que un cop el visitant arribi a l’estació agafi un bus que el dugui a la costa o al Pirineu», apunta. En qualsevol cas, valora que el nou tren ajudarà a promoure sortides de curta estada: «Sens dubte, hi haurà qui vindrà a passar un cap de setmana a la ciutat, i més amb aquests preus», afirma Carreras, que destaca el paper de les activitats culturals i esportives de Girona per atraure visitants, sobretot passat l’estiu. «És un petit pas cap a la normalitat desitjada», diu Carreras, que afegeix: «tant de bo passi el mateix amb l’aeroport de Girona», que s’ha reactivat però no té el nivell de vols pre-pandèmia. En aquest sentit, Carreras matisa que l’activitat a l’aeroport i les estacions d’AVE i tren convencional està «molt reduït, molt minvat. Fins que no assolim la xifra de trajectes que teníem abans estarem recuperant, no creixent», exposa.

Bones sensacions a l’Alt Empordà

A l’Empordà, l’arribada de l’Avlo ha causat bones sensacions al sector del comerç i l’hostaleria, ja que ho consideren com una nova oportunitat per poder obrir, encara més, les portes de Figueres i de la comarca. En aquest sentit, Frederic Carbó, president de Comerç Figueres Associació, explica que «Figueres ha d’estar contenta de tenir una estació de l’AVE, i més ara que tothom pot venir a visitar-nos amb un preu molt econòmic». Tanmateix, Miquel Gotanegra, president de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà, detalla que «l’arribada de l’Avlo és molt positiva, i cal saber-la aprofitar».

Gotanegra recorda també la importància de saber comunicar: «L’Alt Empordà té una capacitat estratègica excel·lent. Hem de saber comunicar els nostres atractius turístics a les destinacions d’aquests trens. Aquest és el repte que tenim sobre la taula». Per aquest motiu, i per tal d’incentivar també les visites a la comarca, l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà ha creat la nova plataforma digital «Empordà Origen». «Allà farem campanyes específiques a les destinacions d’aquests trens. Comunicarem que estem aquí, i crec que això és molt important», explica.