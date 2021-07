La Sala d’actes del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) va acollir ahir el lliurament dels premis «Valors», que reconeixen la tasca d’entitats i persones a favor dels drets humans. Un dels col·lectius homenatjats va ser el dels advocats del torn d’ofici, que «durant l’etapa més dura del confinament van continuar treballant per garantir el dret de defensa de les persones més necessitades i vulnerables», subratlla el Col·legi de l’Advocacia Catalana, creador dels premis.

A més, també s’ha premiat la Fundació Crisàlida, el lletrat Xavier Puigdollers, l’activista Karen Izolda i les advocades Sara Chandler i Dominique Attias. Finalment es va lliurar un premi honorífic a títol pòstum a la jutgessa Ruth Bader-Ginsburg.

El president de la Comissió de Drets Humans del Consell de l’Advocacia Catalana i degà del Col·legi de l’Advocacia de Girona, Carles McCragh, va destacar que «els premis d’aquest any reflecteixen la realitat social que vivim i la necessitat, ara més que mai, de protegir el dret a la defensa i els drets dels col·lectius més vulnerables, com ara els infants i les persones discapacitades, però també tot allò que condiciona la societat actual i la de les generacions venidores, com el medi ambient».

L’entrega d’enguany ha inclòs la VII i la VIII edició dels premis, ja que l’anterior edició va haver-se de retardar per les restriccions de la pandèmia.