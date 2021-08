L’N-260 al seu pas per Sant Joan de les Abadesses ja torna a oferir la seva circulació normal després d’haver patit restriccions des de l’11 de maig mentre s’han estat fent unes obres d’emergència per reparar l’obra de fàbrica que supera el torrent de Plansesaigües. Els treballs avien suposat la supressió d’un carril de circulació, així com l’habilitació d’un pas alternatiu.

Una inversió d’1,8 milions

Aquesta actuació, que ha suposat una inversió d’1,8 milions d’euros, s’ha executat com a conseqüència de l’esllavissament del talús de l’estructura i el col·lapse de l’arc exterior del pas que es va produir el mes de novembre de 2020.

Després d’un episodi de fortes pluges es van detectar algunes esquerdes a la roca on es recolzava el pont i es va procedir a assegurar l’estructura amb una pantalla de micropilones i la consolidació de la zona.

Al llarg d’aquests mesos, doncs, s’ha consolidat el talús i també s’han construït ongrenys i murs de formigó per a la cimentació de l’estructura i la protecció del talús i la llera del torrent incloent micropilones, forrellat, encofrat i formigonat així com ancoratges actius tibats a posteriori. A més, s’han col·locat cintres de sosteniment i plaques metàl·liques.

D’aquesta manera, segons expliquen des de la Subdelegació del Govern a Girona, amb l’estructura consolidada s’ha pogut restablir el tràfic en els dos sentits de la marxa en condicions de seguretat.

A més, al llarg de les pròximes setmanes es completaran els acabats de l’estructura i de la protecció del talús mitjançant gunitat, es restaurarà la llera i es completarà la urbanització de la intersecció entre l’N-260 i la GIV-5211 en direcció a Ogassa.