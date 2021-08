Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment cinc conductors beguts en quatre dies i provocar accidents a la província de Girona.

En tots els accidents els conductors van donar taxes d’alcoholèmia entre 0,62 i 1,66 mg/l.

Un dels xofers va ser enxampat begut i accidentat a Castelló d'Empùries, però a més, portava un permís obtingut fraudulentament a través de la banda que venia carnets de la DGT i que van desmantellar els Mossos d'Esquadra el mes de maig. On un informàtic que treballava per la DGT obtenia les dades i després a través d'un entramat es produïen i venien els carnets falsos. També tornaven els punts en cas d'haver-los perduts tots.

Agents dels Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit Girona han denunciat els conductors entre el 7 al 10 d’agost, a Llançà, Castelló d’Empúries, Cadaqués i Cornellà de Terri, cinc conductors, dos dels quals motoristes, com a presumptes autors d’un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques i provocar accidents.

El primer dels casos és de la nit del 7 d’agost els Mossos van rebre un avís per dirigir-se al punt quilomètric 4,5 de la carretera GI-612, a la Llançà, ja que un turisme havia sortit de la carretera i havia bolcat. A conseqüència de l’accident, el turisme presentava danys importants i havia quedat travessat enmig de la via, tallant completament la circulació.

Els agents van comprovar que el turisme havia xocat contra el talús de pedra del costat de la carretera i havia bolcat completament. Tot i així el conductor, que havia marxat del lloc de l’accident, va resultar ferit molt lleu. L’home, de 36 anys i de nacionalitat espanyola, va ser denunciat penalment per donar una taxa alcoholèmia de 0,86 mg/l d’alcohol per litre d’aire expirat.

La matinada del 7 al 8 d’agost els Mossos van ser alertats d’un nou accident al punt quilomètric 35,5 de la carretera C-260, al terme municipal de Castelló d’Empúries. Un turisme havia sortit de la carretera, havia quedat malmès i els seus ocupants havien sortit corrents i s’havien amagat. Al cap de poca estona un jove de 20 anys i nacionalitat espanyola va dir que li havien sostret el cotxe, però en portava les claus i tenia rascades compatibles amb un accident.

El cotxe s’havia accidentat després de sortir d’una rotonda i xocar contra un mur de formigó. El turisme havia patit danys a la part davantera: s’havia trencat el motor i tenia les quatre rodes rebentades.

El conductor va donar positiu amb una taxa alcoholèmia de 0,62 mg/l i a més circulava amb un permís fraudulent, la qual cosa comporta també un delicte de falsedat documental. Havia aconseguit el permís a través de la banda de l'operació Loki, que va desmantellar els Mossos.

Molt begut: set vegades més del permès

El dilluns 9 d’agost, a les sis de la tarda aproximadament, a l’altura del punt quilomètric 41 de la carretera C-66 a Cornella del Terri, els Mossos van tornar a rebre l’avís de la sortida de via d’un altre turisme. Quan els agents van arribar a l’accident van determinar que el vehicle circulava pel carril d’entrada d’una rotonda i, en sortir, havia envaït el sentit contrari i havia col·lidit amb la base protectora d’un fanal. El conductor havia continuat circulant durant dos quilòmetres més amb la part davantera i el lateral esquerre aixafats i la roda punxada.

Al vehicle viatjaven tres persones i el conductor, que havia resultat il·lès, presentava una clara simptomatologia de trobar-se sota els efectes de les begudes alcohòliques. En fer-li la prova d’alcoholèmia, va donar un resultat positiu d’1,66 mg/l d’alcohol per litre d’aire expirat, quasi set vegades més de la taxa màxima permesa.

Permís retirat fins al 2025

El 7 d’agost, a les deu de la nit aproximadament, els Mossos van haver d’assistir un motorista que havia va patit una sortida de via al punt quilomètric 15 de la carretera GI-614, a Cadaqués. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, els serveis sanitaris i la Policia Local de Cadaqués estaven assistint el motorista ferit lleu en una mà, que presentava símptomes evidents d’anar sota els efectes de begudes alcohòliques. Després de fer-li la prova, el conductor, un home de 52 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Llançà, va donar un resultat positiu de 0,67 mg/l d’alcohol per litre d’aire expirat.

Aquest conductor no disposava de permís de conduir, ja que li constava una retirada judicial emesa pels jutjats penals de Terrassa i Sabadell vigent fins a l’any 2025.

Finalment, el migdia del 8 d’agost, en un quart accident, els Mossos van atendre la caiguda d’un motorista que va resultar il·lès al punt quilomètric 13,4 de la carretera GI-681, a Tossa de Mar, i que conduïa amb un resultat positiu de 0,63 mg/l d’alcohol per litre d’aire expirat.Tots els conductors van ser denunciats penalment com a presumptes autors d’un delicte contra la seguretat del trànsit i van quedar citats per declarar als jutjats d’instrucció corresponents.