A Corçà, municipi baix empordanès d’uns 1.200 habitants, van començar a fer recollida porta a porta l’any 2018. Segons l’alcalde, Raül Yruela, ha estat una experiència més que satisfactòria. «Animo tots els altres municipis a fer-ho, perquè funciona molt bé», assenyala.

I això que els inicis -com tots- no van ser fàcils. «Al principi va costar, perquè hi havia molta incertesa i inseguretat, però després tothom ha anat responent molt bé», assenyala Yruela. Així doncs, els primers resultats es van poder veure ja des de bon començament. «Només de començar, ja vam augmentar molt el percentatge de recollida selectiva», indica el batlle, tot subratllant que «la gent ha vist que és pràctic i còmode, ja que només has de deixar la bossa i te la recullen davant de casa». En el cas dels disseminats, han instal·lat estructures per deixar els cubells en lloc estratègics, que també han funcionat de forma «excel·lent».

El seu sistema inclou la recollida de les diverses fraccions: orgànica (tres dies a la setmana), envasos (dos cops a la setmana), vidre (un dia), paper i cartró (un dia) i rebuig (un dia).

D’altra banda, des de l’Ajuntament de Corçà també tenen una àrea d’emergència habilitada dins la deixalleria, per tal que si algun veí té una necessitat urgent de deixar-hi les bosses (per exemple, un dia que s’hagi celebrat un dinar a casa i hi hagi una acumulació de plàstic), pugui fer-ho de forma puntual. A més, segons explica Yruela, també estan treballant per incorporar petites noves millores, «per tal que l’excel·lent encara sigui més complet».

Vistos els bons resultats, cada cop hi ha més municipis que decideixen apostar per la recollida porta a porta. Per això, a principis d’any, catorze localitats del Gironès van anunciar la seva intenció d’implantar un model de recollida porta a porta al llarg dels propers deu anys. Es tracta d’una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal a la qual ja han decidit acollir-se els ajuntaments d’Aiguaviva, Bescanó, Bordils, Campllong, Cervià de Ter, Flaçà, Fornells de la Selva, Juià, Llambilles, Quart, Sant Gregori, Sant Joan de Mollet, Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter.

L’objectiu és que en aquests pobles, que actualment tenen una taxa mitjana de reciclatge del 42,66%, es pugui arribar fins a un percentatge del 75%, amb un mínim del 70%. D’aquesta manera, se sumaran al model que ja utilitzen altres municipis de la comarca, com Celrà, que ha obtingut bons resultats amb un 76,29% de recollida selectiva. També la capital, Girona, ha optat per implantar la recollida porta a porta en alguns dels seus barris, com ara Sant Daniel, Campdorà i la pujada de la Torrassa.