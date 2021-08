Prop de 4.000 usuaris, entre particulars i empreses, es van quedar ahir sense llum a la zona entre la Bisbal d’Empordà i Corçà. Segons va informar Endesa, l’averia es va iniciar al voltant de les sis de la tarda per causes desconegudes. De fet, ahir a la tarda no els constava que hi hagués hagut una averia, i la companyia ho va atribuir a una probable desconnexió fortuita. Endesa va procedir a iniciar la reconnexió, tot i que va reconèixer que aquesta s’estava produint amb més lentitud del que és habitual, ja que el fet que la zona es trobi en alerta per risc elevat d’incendi forestal dificultava una reparació automàtica. «Normalment, podem reconnectar-ho automàticament des del centre de control, però pel risc d’incendi ens hem d’anar desplaçant físicament per fer les reconnexions», van explicar fonts de la compania. Una hora i mitja més tard, Endesa va comunicar que tots els usuaris tornaven a tenir llum.