Les llevadores alerten de la manca de professionals per atendre parts a casa

La manca de llevadores està causant una situació complexa en el sistema sanitari. Des de fa mesos que associacions de professionals i el Col·legi d’Infermeria alerten de la problemàtica, que s’està accentuant. Unes 17 llevadores per cada 100.000 dones i 10,47 llevadores per cada 1.000 naixements.

Aquestes són les dades més actualitzades de l’any passat segons dades d’un informe del Consell Internacional d’Infermeria (CIE), fent al·lusió a la manca de professionals. Com a conseqüència, aquesta mancança repercuteix directament en l’atenció assistencial i la qualitat d’atenció a la dona i criatures i a la salut sexual reproductiva de la població.

Ahir també va transcendir una altra conseqüència del dèficit d’aquestes professionals. I és que l’Associació de Llevadores del Part a Casa de Catalunya (Alpacc) alerta que falten llevadores per atendre els parts planificats a casa a Catalunya, que concentren la meitat de tots els parts que hi ha a Espanya. Des de l’associació demanen que la formació de les llevadores residents inclogui preparació sobre parts domiciliaris i s’hi doni l’opció de fer rotació de pràctiques amb equips de parts a casa.

Quique Estévez forma part d’un equip de professionals privat amb seu a Flaçà que, entre altres serveis, ofereixen suport en el part a casa. «Aquest tipus de parts no entren en la cartera de serveis de la sanitat pública, és per això que atenem per la via privada, però també notem el dèficit de professionals i això ha fet que en alguns casos hem hagut de rebutjar el servei d’algunes pacients per la manca de llevadores», lamenta.

«Estem treballant en ràtios que no són les recomanades i ens preocupa la manca de relleu generacional» matisa.

De fet, l’associació de professionals alerta que cada cop en faltaran més i es calcula que del total de jubilacions que es produiran en els pròxims dos anys, quatre de cada deu no es podrà rellevar, tal com afirma la presidenta d’Alpacc, Imma Marcos, en declaracions a ACN. Alpacc ha explicat que la manca de professionals és conseqüència d’una aturada de l’oferta formativa entre el 1986 i el 1996 i ha afegit que l’oferta actual de places «no és suficient» per cobrir el relleu. Per això, ha reclamat al futur govern que abordi urgentment aquest dèficit.

D’altra banda, ha assenyalat que l’accés a la formació de llevadores a l’estat és «molt dificultós», ja que les candidates han de fer el grau d’Infermeria i després un examen tipus oposició al qual es presenten unes 14.000 infermeres per a 400 places. «Si obtenen bona puntuació i aconsegueixen entrar-hi, estudiaran i treballaran amb un sou baix durant 24 mesos fins a obtenir la titulació», ha declarat Marcos.

Per altra banda, Estévez afegeix que cal fer l’especialitat més atractiva, amb una millor remuneració i amb un impuls de «més places», per tal que hi hagi més professionals acreditades. Estévez mostra preocupació perquè «s’estan deixant de banda molts aspectes com ara l’atenció en la sexualitat, que formen part de la cartera de serveis de les llevadores».