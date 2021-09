La millora de la situació epidemiològica de les darreres setmanes es reflecteix, clarament, en el nombre d’ingressats crítics per coronavirus. Prova d’això és que en dues setmanes les dades de pacients a l’UCI s’han reduït a la meitat. Concretament, fins ahir n’hi havia 24 i fa dues setmanes, 49. Segons dades proporcionades per Salut, la cinquena onada va començar a repercutir en un augment de crítics a partir de mitjans de juliol, fins a tal punt que en només tres setmanes es va passar de menys de deu ingressats a l’UCI a gairebé una setantena. El pic més alt es va assolir el 2 d’agost, amb un total de 68 pacients, xifra més alta des de la primera onada. El que més sorprèn, però, és que la situació no es pot comparar amb la de l’any passat. El nombre de crítics més elevat en aquest mateix període es va assolir el 10 d’agost, amb un total de dotze pacients. Tot i així, normalment no es va superar el llindar de deu.

D’aquesta manera, enguany la cinquena onada ha agafat desprevingut a tothom i ha sigut, en gran part, causada per la variant delta, que és molt més contagiosa. Malgrat tot, les restriccions i el progrés de la vacunació han fet efecte i sembla que ja s’està veient la llum al final del túnel. Ahir, tots els indicadors van seguir a la baixa. El risc de rebrot va baixar 16 punts fins a 144 i la taxa de reproducció del virus va disminuir dues centèsimes fins a 0,74. Salut va notificar 44 casos, un 38% menys que el dia anterior, i cap mort. La pressió assistencial també va seguir la dinàmica a la baixa dels darrers dies. Es va registrar un hospitalitzat menys.

Vacunació a mig gas

Finalment, si el ritme de vacunació ja és més lent de l’esperat, durant els caps de setmana s’accentua. Segons el darrer balanç de dades, diumenge només es van posar 178 dosis a la Regió Sanitària de Girona: 101 de primeres i 77 de segones. Malgrat tot, la xifra és superior que la del diumenge passat, quan es van injectar 91 dosis. Un dels motius d’aquesta millora és l’obertura del Palau de Fires de Girona el cap de setmana per potenciar la vacunació, en el marc de les jornades sense cita prèvia que Salut està impulsant des de fa setmanes a tot Catalunya.

Finalment, Catalunya va registrar un repunt de 25 ingressats després de dies a la baixa, tot i que els crítics van baixar lleugerament. Només es van notificar 364 casos nous -cal tenir present que durant els caps de setmana es fan menys proves- i tots els indicadors de contagi van baixar: el risc de rebrot ho va fer en nou punts i la velocitat de propagació del virus, en una centèsima. La incidència acumulada de casos també va disminuir.