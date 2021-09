La davallada del ritme de vacunació contra la covid-19 d’aquest estiu ha obligat al Departament de Salut a prendre mesures per tal de facilitar les dosis a la població. És per això que s’han impulsat campanyes sense cita prèvia a diversos punts i iniciatives per tal de conscienciar la ciutadania que encara no s’ha vacunat perquè ho faci. Divendres passat, Salut va fer una crida als 170.000 gironins que encara no han iniciat la vacunació, xifra que representa un 24% de la població major de 12 anys. Es tracta majoritàriament de persones d’entre 20 i 49 anys, que suposen prop de 100.000 persones. És per això que Salut vol incidir especialment en aquest col·lectiu, juntament amb els adolescents de 12 a 19 anys per tal que comencin el curs escolar amb totes les garanties.

Els professionals sanitaris fa setmanes que alerten d’aquests nivells baixos de cobertura vacunal i, com a conseqüència, demanen mesures contundents. El president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, Jaume Padrós, ha reiterat a Twitter que el govern català i espanyol haurien de fer «accions a favor de la discriminació positiva com fan altres països: restauració, oci, cultura...». A més, aquest cap de setmana Padrós ha alertat que Catalunya està a la «cua» i ha demanat l’aplicació del passaport «per molts motius», també «pedagògics».

«Seguretat i garantia»

L’aplicació d’un passaport covid-19 per entrar a establiments, tal com demana Padrós, és una mesura que s’està aplicant a molts països. «A Estats Units, necessites el passaport per anar al teatre; a França, per anar a restaurants; a Alemanya, per anar a hotels...és hora d’actuar i, a part del govern, demanar a empresaris i sindicats que es posicionin i exigeixin el passaport», va concretar el president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, a aquest diari. També va afegir que es tracta d’un «element de seguretat i garantia». Per altra banda, també va proposar que l’oci nocturn podria reobrir i, d’aquesta manera, «incentivar la vacunació entre els joves si fixa el passaport com a requisit per entrar». Finalment, va afegir que també s’ha de posar sobre la taula la petició del carnet a persones que treballin amb col·lectius vulnerables, com a les residències.

Rebuig als incentius

D’altra banda, diumenge la secretària de Salut Pública Carmen Cabezas, va explicar al Via Lliure de RAC1 que els joves podrien rebre incentius de cultura i oci per vacunar-se. Tot i que no va concretar amb quin tipus d’incentius, Carmen Cabezas va explicar que és una fórmula més del Govern per mirar de convèncer les persones que encara no s’han immunitzat.

Vilaplana va rebutjar aquest tipus de proposta i va tornar a insistir en l’obligatorietat del passaport. Respecte a aquesta possibilitat que reclamen els sanitaris, Cabezas no va considerar «adient» utilitzar l’estratègia d’altres països, però en tot cas va considerar que hauria de ser l’Estat qui regulés aquesta qüestió. «Nosaltres volem relacionar la vacunació amb la salut», va dir Cabezas, alhora que va recordar que diverses comunitats han intentat aplicar el passaport i els tribunals no ho han permès. També es va mostrar reticent a reobrir l’oci nocturn.

Entre les mesures que s’estan impulsant des de Salut per augmentar la cobertura vacunal, hi ha l’ampliació a tot el mes de setembre de les campanyes sense cita que duen a terme als punts de vacunació massiva i a gran part dels CAPs. Seguidament, s’administrarà la segona dosi a les persones que estan ingressades en centres hospitalaris, coincidint amb el moment en què els tocava la segona punxada. Paral·lelament, Salut recupera l’administració de dosis als usuaris de residències i reforça el seguiment dels vacunats amb la primera dosi des de l’atenció primària i de la població que encara no ha rebut cap dosi, juntament amb campanyes de comunicació.