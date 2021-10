La Garrotxa ha experimentat durant aquest pont del Pilar un increment del nombre de visitants. Una de les causes que es consideren és l’auge d’interès pel fenomen dels volcans, després de l’erupció del de l’illa canària de La Palma. Per l’Oficina de Turisme d’Olot, hi han passat aquests quatre dies unes 200 persones per jornada. Els principals interessos dels visitants, procedents d’arreu del territori, han estat com de costum La Fageda d’en Jordà i també el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

Aquest últim indret ha duplicat el nombre de visitants que sol tenir habitualment en un pont de tardor. Així ho va explicar ahir el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Xavier Pujol, en declaracions a TV3: «Durant aquests dos dies, respecte als mateixos dies de l’any passat, s’han més que duplicat les visites». Pujol també va explicar a què atribuïen aquest increment: «Sí que es detecta un interès per la vulcanologia de resultes del que estem vivint a La Palma».

En la mateixa línia, pel Museu dels Volcans hi han circulat al voltant de 500 persones. Una xifra que ha triplicat els interessats que hi circulen cada any pel pont del Pilar o altres festivitats similars.

Una prova del gran èxit que ha tingut la comarca com a destinació escollida per anar a descansar aquests dies de festa, ha estat la rapidesa amb la qual s’han omplert els aparcaments de les zones més turístiques: el de la Fageda d’en Jordà, ubicat a Santa Pau i els del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, a l’àrea de Can Serra i a la de Santa Margarida. Durant les quatre jornades, els pàrquings han arribat al límit del seu aforament a les 11 del matí.