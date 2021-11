Ajuntaments d’arreu de les comarques gironines han preparat avui diversos actes per commemorar el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers la Dona. Actes institucionals i lectures de manifestos es combinaran amb activitats més artístiques i divulgatives, amb l’objectiu comú de sensibilitzar contra les violències masclistes. En alguns casos, es faran activitats específiques per als més joves.

La Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament de Girona commemoraran conjuntament el 25-N amb un acte que es farà avui a les onze del matí a l’Auditori Josep Irla i que comptarà amb la presència de la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i la vicepresidenta tercera de la Diputació, Maria Puig. Durant l’acte es farà un minut de silenci en record de totes les dones assassinades per violència masclista i es llegirà un manifest institucional a càrrec de l’entitat Amunt i Crits, Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà.

A Figueres, s’han programat diverses activitats. A dos quarts d’onze del matí, al casal cívic Figueres-l’Empordà, es presentarà Brodant les violències, un projecte comunitari que vol sensibilitzar sobre les violències masclistes a través de la tècnica del brodat. A dos quarts de dotze del migdia, sortirà del teatre El Jardí Comando Señoras: ritos de amor y de guerra, que acabarà amb la lectura del manifest i el vídeo Què en saps de les violències masclistes? Finalment, a les sis de la tarda, es farà un taller d’estampació de samarretes i bosses a la plaça de l’Ajuntament.

Mentrestant, a Palafrugell es recuperaran els actes presencials després que l’any passat el 25-N s’hagués de celebrar de forma virtual a causa de la pandèmia. La Plaça Nova es convertirà avui en l’epicentre de les commemoracions, perquè durant tot el dia es farà l’activitat Sabates vermelles, que servirà per recordar totes les dones assassinades per homes en el que portem d’any. A partir de dos quarts de sis de la tarda, tindrà lloc la dotzena edició de l’encesa d’espelmes, també a la plaça Nova, i s’aprofitarà per presentar la cançó elaborada per Mireia Costas ab el vídeoclip dirigit per Abril Martí, que porta per títol Ales Robades.

Taller per a joves a Sant Feliu

A Sant Feliu de Guíxols, l’acte principal de la jornada consistirà en la lectura d’un manifest, a les dotze del migdia, davant de l’Ajuntament, amb la col·laboració de l’alumnat de batxillerat artístic de l’IES Sant Elm. També s’instal·laran parades informatives -al matí davant de l’Ajuntament i a la tarda a la plaça Salvador Espriu- amb la col·laboració del Punt d’Informació Juvenil, Càritas i Creu Roja. De cara a l’1 de desembre, es farà un taller per a joves amb el títol Els homes són part de la solució, i durant tota aquesta setmana s’il·luminarà l’Arc de Sant Benet amb els colors representatius de la jornada.

Mentrestant, l’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha organitzat diverses activitats que començaran avui amb la lectura del manifest i el cocert participatiu a càrrec d’Ukuphila i Cristina Gràcia Bell-lloch, que tindrà lloc a les set de l tarda a la Biblioteca Municipal Pere Caner. Demà a les sis de la tarda es farà un cinefòrum amb el visionat d’un capítol de la sèrie Por trece razones, mentre que dissabte el castell acollirà la xerrada De víctima a supervivent. Feminisme i sororitat per a l’abordatge de les violències masclistes, a càrrec de l’advocada penalista Carla Vall, especialitzada en violències masclistes, i la pintora i escriptora feminista Paula Bonet.

Testimonis a Blanes

A Blanes també es faran diverses activitats al llarg de tot el dia. A les deu del matí s’instal·larà un Punt Lila d’informació sobre la violència masclista a la plaça d’Espanya, mentre que a la tarda, a la Nau4 (el casal jove) es projectarà el vídeo Dins l’iceberg, que recull testimonis que han viscut violència masclista en primera persona, i hi haurà la sessió de teatre interactiu L’equilibri és cosa de dos (La Nava Va). Tot seguit, a dos quarts de set de la tarda se celebrarà l’acte institucional, amb la lectura d’un manifest al passeig de Dintre, la façana de l’Ajuntament tenyida de lila i l’aixopluc dels «paraigües feministes».

Mentrestant, a Banyoles també es llegirà un manifest a les dotze del migdia davant de l’Ajuntament. Finalment, el sindicat Comissions Obreres ha organitzat una acció simbòlica per «tombar el patriarcat i enderrocar les violències masclistes», entre les deu i les onze del matí just davant del seu local, al carrer Miquel Blay de Girona. «Necessitem un compromís, real i efectiu de tota la societat per erradicar les violències que encara avui dia patim les dones perquè les següents generacions de dones puguin viure en un món més segur, més lliure, més just i sense por», assenyalen des de Comissions.

A la tarda, el sindicat participarà en l’acció reivindicativa de la Plataforma Feminista Gironina, que se celebrarà a partir de dos quarts de set de la tarda a davant dels jutjats de Girona.