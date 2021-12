Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona durant el 2020 van fer menys de la meitat de proves d’alcoholèmia que l’any 2019. La pandèmia n’és la principal causa. Aquesta va relegar els efectius d’aquesta especialitat a realitzar serveis que fins llavors no es feien com per exemple, fer complir confinaments, les mesures Covid, entre altres. Fet que va fer disminuir els controls d’alcohol i drogues com han indicat els responsables en més d’una ocasió.

Malgrat la davallada de proves d’alcoholèmia, la positivitat es manté en la mateixa tendència entre els dos anys, pels volts del 5% de totes les proves realitzades. Durant l’any passat, els Mossos de Trànsit van fer 15.896 lectures d’aquí, en van sortir 742 positius. Uns conductors que solen presentar taxes més elevades darrerament, fet que preocupa a les autoritats del Trànsit i a la policia que s’hi dedica. I és que la pandèmia ha generat que els conductors, asseguren, agafin el vehicle de forma més desinhibida i cometen infraccions però també, alguns d’ells van begut o drogats al volant. Els controls, la clau Totes les lectures per alcoholèmia que es van fer el 2020 van ser en 14.535 controls de caràcter preventiu, en accidents (1.254) o en infraccions detectades per la policia (107). La major part dels positius es van detectar van ser en els controls preventius, un total de 570. Mentre que en sinistres viaris en van ser 137. Aquestes dades disten força de les de l’any prepandèmic, quan els Mossos de Trànsit -segons indica la memòria del departament d’Interior del 2019- es van realitzar un total de 37.647 lectures de testos d’alcoholèmia, que van donar un resultat de 1.742 positius. El resultat afirmatiu es va donar sobretot en els controls, on es van fer 35.565 de les proves, que van acabar amb 1.488 resultats positius. La taxa d’alcoholèmia màxima permesa està en 0,25 mg/litre d’aire expirat i en cas de conductors professionals -com els camioners- de 0,15 mg/l. En les 1.992 proves fetes en accidents que van succeir a la Regió Policial de Girona, el cos de seguretat va localitzar 215 positius. Les proves de detecció de drogues també són les segones que més practiquen els Mossos de Trànsit després de les d’alcoholèmia. En fan menys, sobretot perquè n’hi ha menys disponibilitat i també, perquè les realitzen quan sospiten que el conductor presenta els símptomes d’haver pres algun estupefaent. Aquí la davallada no és tan acusada com amb les d’alcoholèmia. Durant el 2020 es van realitzar 1.063 lectures mentre que l’any anterior fins a 1.427, el que suposa un 25,5% menys de testos. La policia cada cop detecta més gent agafant un vehicle sota l’efecte de les drogues i fins i tot, hi ha conductors que els troben que n’han pres més d’una. El cannabis és el més habitual. Del total de proves fetes l’any passat (1.063), 641 van donar un resultat positiu. Això representa prop del 60% de les lectures realitzades pels Mossos de Trànsit. El percentatge de resultats afirmatius de l’any anterior és inferior: el 45,7% dels testos va ser positiu (774). 70% de positius en drogues Durant l’any passat a tot Catalunya es van fer 7.802 lectures per detectar si es conduïa sota l’efecte de substàncies estupefaents, d’aquestes 5.526 van donar positiu, cosa que representa un 70,8% de totes les fetes. En alcohol en canvi, de les 154.074 proves, 7.128 van ser afirmatives, cosa que suposa el 4,6 del total.