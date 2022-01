La indústria automobilística ha tancat el 2021 amb unes xifres encara molt allunyades de les de l’any 2019. La falta de subministraments derivada de la crisi global del coronavirus ha fet que la dada de matriculacions de turismes s’hagi situat gairebé un 40% per sota de la de fa dos anys, segons les dades publicades ahir per la patronal Fecavem. El president de Corve -patronal de concessionaris i tallers de Girona-, Jordi Solà, explica que la crisi de la Covid-19 ha trencat la cadena de subministraments, de manera que tenen moltes comandes de vehicles pendents d’entregar. Solà espera que la situació es recuperi al llarg de 2022, tot i que tem que els problemes d’abastiment encara duraran, com a mínim, sis mesos. Les xifres de Fecavem indiquen que, al llarg de 2021, s’han matriculat 10.298 vehicles a les comarques gironines, una xifra que se situa un 39,14% per sota les 16.922 matriculacions que s’havien registrat el 2019, abans de la pandèmia. Durant aquest 2021 fins i tot s’han registrat un 12% menys de matriculacions que l’any 2020, quan n’hi va haver 11.712. Pel que fa a les dades corresponents al darrer mes de desembre, a les comarques gironines es van matricular 1.111 vehicles, el que suposa una caiguda de pràcticament el 21% respecte el desembre de fa dos anys, quan n’hi va haver 1.406. També representa un descens del 12,31% respecte el desembre de 2020, quan la xifra de matriculacions es va situar en 1.267.

Jordi Solà explica que el balanç de 2021 és que ha estat «molt semblant» al 2020, que va ser quan va començar realment la crisi de la pandèmia. De fet, l’any passat la xifra de matriculacions ja es va reduir gairebé en un 31% respecte l’any 2019, una caiguda que aquest any no ha fet més que accentuar-se. Segons indica el representant de Corve, la principal causa és el retard en l’entrega de vehicles degut a la crisi en els subministraments. «Tenim moltes comandes que van amb retard i que estan pendents d’entregar», assenyala. Solà subratlla que la crisi «ha trencat totes les cadenes de subministraments», ja que els fabricants d’automòbils treballaven «just in time», és a dir, sense grans estocs de peces, de manera que arran de la crisi de la Covid s’han trencat les cadenes de distribució. Això, sumat a la creixent demanda d’aparells informàtics i equipament electrònic, fa que sigui «molt difícil» recuperar el ritme de fabricació que hi havia fins ara, assevera Solà. «Les marques no tenien previsió i treballen sota demanda», subratlla.

Mercat de segona mà

D’altra banda, Solà apunta que la falta de subministraments de vehicles nous també està repercutint en el mercat de segona mà, on també ha crescut la demanda i, per tant, s’han apujat els preus. «Si no entreguem vehicles nous, tampoc es genera mercat de segona mà, ja que la gent no pot deixar els seus cotxes actuals», explica Solà, que constata que «en el mercat del vehicle d’ocasió també comença a faltar estoc». Per tot plegat, les previsions per aquest 2022, de moment, són prudents. Solà confia que el subministrament de vehicles es pugui recuperar, perquè «amb aquestes xifres actuals de matriculacions, es fa difícil mantenir la rendibilitat dels concessionaris». De tota manera, el que té clar és que els problemes d’abastiment encara duraran, com a mínim, sis mesos més. «Esperem que, després, la situació es pugui anar normalitzant», confia.

Motos i ciclomotors, a l’alça

La dràstica caiguda en les matriculacions de turismes no s’ha deixat notar, en canvi, en el camp de les motos i els ciclomotors. Com a mínim, a les comarques gironines. Segons les dades fetes públiques per Fecavem, durant el 2021 es van matricular un total de 4.435 motos a les comarques gironines. Això significa un increment del 15,86% respecte l’any passat, i només se situa un 2,3% per sota les dades de 2019. Si es contemplen exclusivament les dades del mes de desembre, l’evolució és més que positiva: durant l’últim mes de l’any es van matricular 262 motos a la província, el que significa un 50% més que les 174 que es van registrar el desembre de 2019. Finalment, pel que fa als ciclomotors, la tendència també és de caràcter positiu. Durant el 2021 se’n van matricular 374, xifra que suposa un increment del 14,375 respecte el conjunt de 2019. I de nou, si s’observen les dades específiques del mes de desembre, es pot veure com s’ha passat de les divuit matriculacions del desembre de 2019 a les 46 que s’han registrat durant el darrer mes del 2021.