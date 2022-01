L’allau de contagis per òmicron fa setmanes que s’està fent notar entre els professionals sanitaris, que estan desbordats per la manca de personal substitut. Segons el darrer balanç, l’hospital Trueta té 127 professionals de baixa per coronavirus i n’hi ha un altre que també ho està perquè fa quarantena. Paral·lelament, l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut de Girona (ICS) compta amb 110 professionals de baixa. D’aquesta manera, en total l’ICS Girona té 237 professionals amb covid-19, una de les xifres més altes de la pandèmia i que representa el 6% del total de plantilla.

Les baixes per coronavirus s’estan produint a tots els hospitals gironins. En el cas de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que engloba els hospitals de Calella i Blanes entre altres centres sociosanitaris i d’atenció primària, hi ha 94 professionals positius i en aïllament per la covid-19, segons el darrer balanç de dilluns. Paral·lelament, la Fundació Salut Empordà, que també engloba l’hospital de Figueres i altres centres sociosanitaris i d’atenció primària de l’Alt Empordà té 97 professionals positius. El nombre d’ingressats per coronavirus també és molt elevat i la majoria d’hospitals encara manté totes les restriccions, excepte el d’Olot, que aquesta setmana ha reobert les visites a la unitat 1 amb algunes restriccions, tot i que es mantenen suspeses a la unitat tres i quatre. Tornant al Trueta, en aquest moment hi ha 94 pacients ingressats amb covid-19, dels quals 24 estan en estat crític o semicrític. D’altra banda, el nombre total de pacients positius per coronavirus ingressats als centres de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva és de 89 persones, 4 més que el dijous 20 de gener. Actualment hi ha 42 pacients ingressats a l’Hospital de Calella, entre els quals estan contemplats també els pacients d’hospitalització sociosanitària, 23 a l’Hospital de Blanes, 6 a l’Hospital Sociosanitari de Lloret de Mar, i 18 a l’Hospital Asil Sant Jaume de Blanes. A l’hospital de Blanes, respecte a l’últim recompte (20/01), s’han comptabilitzat 9 nous ingressos i s’han registrat 7 altes, 1 de les quals és un pacient que ja ha negativitzat però continua ingressat al centre. A l’Hospital Sociosanitari de Lloret de Mar, respecte a l’últim recompte,3 dels pacients positius ja han negativitzat després de l’última prova diagnòstica que se’ls hi ha realitzat. A l’Hospital Asil Sant Jaume de Blanes, s’han registrat 8 nous casos i 11 dels pacients positius que hi havia ja han negativitzat després de l’última prova diagnòstica que se’ls hi ha realitzat. A Figueres n’hi ha 47 d’ingressats: 44 a l’hospital i tres al sociosanitari.