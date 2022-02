Salut va demanar ahir a la reunió del Consell Interterritorial de Sanitat que es retiri la mascareta a exteriors. «Som partidaris de tornar al decret del maig-juny». El conseller de Salut va assegurar que «no té massa sentit» mantenir l’ús de mascaretes en exteriors i que convindria tornar al model anterior, on s’establia que només calia en cas que no es pogués mantenir la distància de seguretat. Malgrat que el Congrés dimarts va aprovar prorrogar la mesura, Argimon es va mostrar convençut que el ministeri serà «receptiu». «Jo crec que dimarts s’havia de complir el tràmit», va dir tot afegint que creia que hi hauria diverses comunitats autònomes que ho demanarien al Consell Interterritorial de Sanitat. El conseller Josep Maria Argimon creu que la mesura, ara com ara, no «té massa sentit» i creu que el ministeri serà «receptiu».

La norma, que es tramitarà com a Projecte de Llei pel procediment d’urgència, estableix l’ús obligatori de mascaretes per a les persones de més de sis anys en qualsevol espai tancat o a l’aire lliure d’ús públic o que estigui obert al públic, així com als mitjans de transport públics. La norma també estableix les excepcions a aquesta obligatorietat, com pot ser durant la pràctica d’esport individual o d’activitats a l’exterior, sempre que es mantingui una distància mínima d’1,5 metres amb altres persones no convivents. Argimon va considerar que han de tractar de «normalitzar la situació i conviure amb el virus» sempre que la variant predominant sigui de les mateixes característiques que l’actual, és a dir, amb una alta transmissibilitat però amb menys gravetat. La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, va explicar que l’ús de la màscara a l’interior és «molt important» però que la seva efectivitat en exteriors és, segons ella, molt menor. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va reiterar després de la reunió interterritorial que l’ús de les mascaretes en exteriors és «temporal» i va assegurar que està cada cop «més a prop» de modular-se aquesta mesura si el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut així ho acorda. En aquest punt, Darias va assegurar que es tracta d’una «mesura estrictament temporal» i que Espanya està en «el camí adequat». Davallada de casos Ahir la sisena onada va seguir de baixada, amb la millora de tots els indicadors, encara que el nombre de morts encara és elevat tant a Catalunya com a la Regió Sanitària de Girona. Paral·lelament, la pressió hospitalària comença a davallar de forma tímida, tot i que encara és elevada. On s’està notant més aquest alleujament de visites per covid-19 és a l’atenció primària, que després de batre rècords d’assistència durant tot el mes de gener, comencen a baixar de forma considerada. Finalment, la velocitat de propagació de la covid-19 segueix per sota del llindar d’1 per quart dia consecutiu, fet que demostra un major control del contagi.