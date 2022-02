El Banc de Sang i Teixits de Catalunya alerta que les reserves són baixes i que calen més donacions de sang per atendre els malalts dels hospitals. Les necessitats diàries se situen pels volts de les 1.000 donacions per garantir les transfusions, per això és important mantenir un ritme constant cada dia. Cal tenir present que s’estan recuperant intervencions endarrerides per la covid-19 i per això les transfusions augmenten i cal més sang per als malalts.

A principis d’any, es van fer diverses maratons arreu de Catalunya per tal de recuperar unes reserves que estaven sota mínims després de les vacances de Nadal i pel rècord de contagis de la sisena onada de la pandèmia. Actualment, la situació no ha millorat gaire, segons afirmen des del Banc de Sang a aquest diari. Si el nivell de reserves hauria de situar-se pels volts de les 9.000 unitats, actualment només n’hi ha 6.500, per sota del llindar «òptim». Una de les mesures que s’han pres per pal·liar aquesta situació és que les persones que hagin tingut covid-19 poden donar sang al cap de dues setmanes, en comptes d’un mes, tal com passava fins ara. Amb aquest canvi, les persones que hagin patit la covid-19 poden donar sang o plasma transcorreguts 14 dies des de la fi dels símptomes. En el cas dels asimptomàtics, des del test positiu. Pel que fa a les persones que hagin estat contacte estret d’un positiu, però estan vacunades amb la pauta completa i no tenen símptomes, poden venir a donar sang amb normalitat. Segons fonts del Banc de Sang, aquesta mesura s’ha pres perquè hi havia moltes persones que no podien donar sang per haver-se contagiat. Campanya a Girona Aquest mes s’estan duent a terme diverses campanyes de donació a Catalunya. Ahir, la unitat mòbil es va desplaçar fins a la plaça Espanya de Girona, on una seixantena de persones van reservar hora per donar sang. Aquesta setmana també se’n pot donar a Begur, Sarrià de Ter, Palafrugell, Montagut, Breda, Sant Hilari, Bescanó i Olot. Des de l’inici de la pandèmia, el Banc de Sang i Teixits (BST) s’ha abocat en la lluita contra el virus de la covid-19. Ho ha fet tant amb la seva feina habitual, les donacions i les transfusions de sang als pacients afectats, com amb la recerca; col·laborant o impulsant diversos assajos clínics i estudis. I paral·lelament, també ha acollit un dels laboratoris de tests de diagnòstic del virus en què s’han analitzat milers de mostres en total des de l’inici de la pandèmia. Una altra de les iniciatives destacades ha sigut l’obtenció de plasma de malalts convalescents en el marc de diversos estudis i assajos clínics que n’investiguen l’eficàcia. Finalment, als ultracongeladors del BST s’hi van conservar bona part de les vacunes de Pfizer contra la covid-19. Balanç del 2021 Finalment, respecte al balanç del 2021, es van superar les 279.000 donacions de sang, plasma i plaquetes. Malgrat les dificultats que va suposar la covid-19 i el repte d’arribar a les 1.000 unitats de sang diàries, es van sumar més donacions que el 2019. En total, hi va haver 188.350 donants que es van acostar a un punt de donació; 174.840 van donar sang i 13.510, plasma i plaquetes. Un fet que va permetre garantir els tractaments als malalts de tots els hospitals catalans. No obstant això, el tancament d’universitats, escoles i el teletreball a les empreses va fer que menys persones anessin a donar sang per primera vegada. Un total de 21.332 persones es van estrenar com a donants el 2021, una xifra que encara es troba lluny de les 34.774 del 2019. Els gurps sanguinis més destacats són l’A+ i el 0+.