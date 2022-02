Espanya és una de les excepcions europees que no compten amb l’especialitat de medicina d’Urgències i Emergències, juntament amb Portugal, Àustria i Xipre. Es tracta d’un sector complex perquè s’atenen diferents graus de gravetat i requereix formació de diverses especialitats, entre les quals hi ha medicina interna i intensiva. És per aquest motiu que no és fàcil trobar professionals i menys ara, quan falten sanitaris de totes les especialitats.

El sector fa anys que reivindica que es reconegui l’especialitat i, arran de la pandèmia, la petició ha tornat a sortir a la llum, davant la impassibilitat del govern. És per això que la Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències (SoCMUE), en nom dels serveis d’urgències i emergències de Catalunya, apunta que la pandèmia ha posat en evidència les mancances del Sistema Nacional de Salut que actualment es troba immers en una «profunda crisi», amb escassetat de professionals sanitaris en la base del sistema.

En un comunicat, denuncien que els serveis d’urgències i emergències de Catalunya pateixen una sobresaturació de pacients i els professionals que hi treballen estan «esgotats». Tanmateix, la situació actual va més enllà, segons afirmen des de la Societat, i el «buit» formatiu històric que pateixen els metges i infermers d’urgències i emergències fa que aquests professionals se sentin «descoratjats i abandonats», i urgeixen al govern espanyol que actuï.

A més, reiteren que l’aprovació de l’especialitat de Medicina d’Urgències i Emergències és «bàsica» per a evitar un problema irreversible: «Si seguim així, en els pròxims anys no hi haurà metges d’urgències i emergències per a cobrir la cobertura demandada. Recordem que comptem amb una població envellida i una baixa natalitat, i que actualment a Catalunya hi ha més de 3.000 metges que desenvolupen la seva activitat professional en l’àmbit de la medicina d’urgències i emergències», i recalquen que el recanvi generacional és fonamental per a poder continuar oferint una sanitat de qualitat i compromesa als pacients. «I ara mateix, us assegurem que no existeix aquest recanvi». Paral·lelament, demanen al govern català que intercedeixi al consell interterritorial a favor del sector.

«No som competitius a Europa»

El vicepresident de la societat i metge d’Urgències del Trueta, Pere Rimbau, exposa a aquest diari el «greuge» que suposa que l’especialitat no sigui reconeguda, ja que els professionals no poden treballar a la majoria de països europeus. «No som competitius i no podem oferir un futur amb garanties als estudiants que es volen especialitzar en Urgències o Emergències, per això molts d’ells opten per marxar a treballar a un altre país», lamenta.

Rimbau afegeix que durant la pandèmia «hem fet moltes hores extres i, tenint en compte la nostra polivalència, hem reforçat l’UCI, reanimació, pneumologia i medicina interna, entre d’altres, és injust i contradictori que no se’ns reconegui». També lamenta que «diversos partits polítics ens han garantit l’especialitat però sempre han acabat la legislatura sense complir-ho», conclou.