Els tècnics de l’Ajuntament de Besalú ja han acabat la revisió de l’esfodrament produït diumenge a la tarda a l’aparcament d’una antiga fonda, davant l’avinguda Lluís Companys. El forat té trenta centímetres de diàmetre i cinc metres de profunditat, de manera que el consistori hi ha barrat l’accés de forma perventiva i ara es farà una excavació i estudi. També s’ha informat l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ja que, segons el mapa geològic publicat per l’institut l’any 2016, el substrat està format per guixos i hi ha aqüífers subterranis de la riera del Capellades. Aquest fet pot provocar que, si el substrat superior del guix no és prou fort, es puguin formar cavitats.

De tota manera, l’alcalde, Lluís Guinó, espera que l’Institut Geològic en pugui fer un estudi amb més produnditat, i que també els indiqui quina és la solució final que cal prendre, tot i que l’esvoranc està en terreny privat.