El govern de la Diputació (Junts i ERC) va rebutjar una moció de la CUP que reclamava l’«equitat menstrual», que sí que va rebre el suport de la resta d’oposició. En el text, els cupaires demanaven constituir, abans d’acabar el 2022, un fons de productes d’higiene femenina peroferir-los a les ciutadanes via els ajuntaments, per tal d’incidir en la pobresa menstrual. També demanava que es desenvolupés, en el marc del programa «Benestar i comunitat», una campanya sobre els mètodes alternatius d’higiene femenina, així com demanava aplicar el tipus superreduït del 4% a aquests productes. Tanmateix, des del govern, Albert Piñeira va explicar que només compartien la necessitat de l’IVA superreduït. Per la resta, va assenyalar que el rol de l’administració pública «no és fer caritat», i va assegurar que el programa Benestar i Comunitat ja funciona de forma participativa.