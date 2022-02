El diner fàcil de la droga sedueix cada vegada més a ciutadans però també a empreses. Un fet que s’ha incrementat més després de la pandèmia. La portaveu dels Mossos, Montserrat Escudé va manifestar ahir que «segons l’informe sobre la crisi de la Covid de Càritas publicat recentment, la situació post pandèmica té una relació directa amb la cronificació de les situacions de vulnerabilitat i precarietat d’una part de la societat, que en molts casos es veu abocada a aquest tipus d’activitat criminal». Aquesha estat l’empenta que han rebut alguns ciutadans per fer-los entrar en el món delinqüencial. Una mostra d’aquesta realitat, segons els Mossos, és que més de la meitat (53%) dels 1998 detinguts l’any passat per temes relacionats amb la marihuana no tenien fins llavors cap tipus d’antecedent. El conseller d’interior, Joan Ignasi Elena va apuntar a la «fatiga pandèmica» com a motor d’entrada a la delinqüència i això és un tema que als Mossos preocupa perquè fins ara, aquestes persones vivien allunyades de l’activitat delictiva. Els Mossos també van posar ahir en alerta que sovint en aquest mercat de treball hi ha treballadors en condicions precàries i d’altres molt especialitzats. Fins i tot, hi ha casos de tràfic d’éssers humans.

L’altre focus d’aquesta seducció de les drogues són les empreses que es mouen a l’entorn del negoci de la marihuana. Aquí hi ha sectors, que segons el cap de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC), Joan Carles Granja que estan en «connivència» amb les màfies. Va posar d’exemple empreses de transport que intueixen que se’ls paga més per transportar algun estupefaent; immobiliàries a qui paguen alts lloguers per naus o cases per cultivar-hi, els growshop que venen de tot pel cultiu o les associacions cannàbiques, que algunes d’elles acaben sent punts de venda. Els Mossos ahir també van anunciar que per atacar aquestes màfies no n’hi ha prou amb desmantellar les plantacions, que sovint tornen a refer, sinó que el què faran és perseguir el blanqueig de capitals, un delicte vinculat amb el tràfic de drogues i que és més penat. Per fer-ho doblaran els especialistes en delictes econòmics. També van ressaltar que és clau la coordinació i col·laboració policial tant a nivell estatal com internacional per així poder anar més enllà en les investigacions.