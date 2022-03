Junts per Catalunya va inaugurar ahir al migdia el nou local del partit a Girona, situat a la travessia del Carril, amb la vista posada a les eleccions municipals de l’any que ve. L’acte va comptar amb les intervencions del secretari general del partit, Jordi Sánchez, i la coordinadora de comarques gironines, Maria Àngels Planas. A més, Carles Puigdemont hi va participar amb un vídeo.

Sánchez va destacar que, per a Junts, les eleccions municipals de 2023 són «fonamentals» i una autèntica «prova de foc» per al partit, que vol demostrar que «en poc més de tres anys ena haurem convertit en un partit adult, madur, amb capacitat de governar i d’entomar reptes, des del municipi més petit fins a la seva capital». Sánchez va advertir que surten «a guanyar» i va remarcar que estan oberts a noves incorporacions: «La nostra voluntat és de suma: hem de ser molts més i tothom hi està convidat», va indicar, tot afegint: «Necessitem que la gent confiï en nosaltres, que ens conegui i aposti per nosaltres». I la manera de fer-ho, va assenyalar, és presentar el màxim de llistes arreu del país, «que tinguin les millors persones i una bona proposta per a la ciutadania».

De moment, el nou local de Girona servirà com a espai de trobada per a la ciutadania de les comarques gironines, «perquè és imprescindible que els representants, diputats o alcaldes mantinguin el contacte amb la gent per donar millores respostes a les seves demandes», va dir Sánchez.

Maria Àngels Planas, de la seva banda, va reblar que el nou local vol ser «un punt de trobada i espai de referència per als càrrecs electes i associats d’arreu dels municipis i de les comarques gironines». Segons Planas, «es tracta d’una nova peça en l’engranatge de Junts a la Vegueria, que ens reforça a nivell logístic quan falta poc més d’un any per a les eleccions municipals».

Finalment, Puigdemont va tancar l’acte amb un vídeo enregistrat, durant el qual va destacar que espera «poder visitar i treballar a la nova seu, perquè això és el que hauria de passar en una societat plenament democràtica», tot destacant que continua lluitant per acabar amb la repressió.