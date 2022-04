L'alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu (JxCat), seguirà en el càrrec després de rebre el suport del seu grup municipal i de la direcció del partit, que donen per bones les explicacions donades després d’amenaçar amb una destral un grup d'ocupes que s'havien instal·lat en una finca de la seva propietat.

Balliu es va reunir ahir a la tarda amb els portaveus dels grups municipals per a donar explicacions, però abans va rebre l'escalf del partit. Va ser durant la roda de premsa posterior a l'executiva nacional de Junts, quan l’encara secretari general del partit Jordi Sànchez va donar suport a Salvador Balliu. «L’alcalde ja va fer unes declaracions que són inequívoques, que compartim d’una manera molt clara. Es va disculpar i disposa de la confiança del partit. La decisió que ell acabi prenent de cares al seu present i futur serà seva, de l’agrupació i de la comarca, i el partit l’acompanyarà».

Des de la demarcació gironina del partit no van voler afegir res més a les declaracions de Sànchez, però qui sí ho va fer va ser el portaveu del grup municipal de Junts per Caldes, Sergi Mir, que va celebrar que Balliu va poder explicar, amb «tot luxe de detalls», els fets. «Hem demanat explicacions a l’oposició del per què van fer un comunicat conjunt sense escoltar primer les declaracions de l’alcalde», va relatar. «S’ha explicat als mitjans de comunicació, s’ha explicat a les xarxes socials i als grups municipals, ens sembla precipitat demanar la dimissió de l’alcalde sense escoltar-lo primer», va denunciar. A més, Mir va assenyalar que també «hem preguntat als membres de l’oposició si pensen formalitzar la dimissió d’alguna manera, però han dit que no n’estaven segurs».

Balliu no va voler fer ahir declaracions públiques sobre les polèmiques imatges. Les seves explicacions no van calmar els ànims de l'oposició, que tot i que no van voler afegir més llenya al foc després de la trobada, es van mantenir ferms en el comunicat conjunt emès diumenge firmat per Som Caldes - Amunt, ERC i Caldes en Comú, en què advertien Balliu que no es pot «desvincular» dels càrrecs polítics perquè són inherents «a tot allò que fa» i exigien la seva dimissió «immediata». Però els portaveus de l’oposició van topar amb una realitat: «Balliu no està disposat a dimitir». Des del grup municipal Som Caldes-Amunt, però, van afegir que l’alcalde els va demanar que retiressin la seva petició de dimissió, al que van contestar que «creiem que un càrrec públic ha de donar exemple». Des de Junts per Caldes, Sergi Mir va desmentir aquest requeriment. «No els hem demanat que la retirin», va defensar el portaveu.

Per la seva banda, els socis de govern de Balliu, el grup municipal PSC-CP, van assenyalar que estan madurant la resolució. La seva portaveu, Ana Belén López, va sentenciar que «prendrem la decisió a nivell de partit perquè ens afecta tant a l’Ajuntament com al Consell Comarcal de la Selva». El vídeo, però, va admetre que «tindrà un pes, però encara l’hem de valorar». De moment, ahir no en van reclamar la dimissió. «Va ser fruit no sé si de la improvisació o de molta gesticulació, s’han de valorar els fets correctament, saber quines implicacions té i a partir d’aquí prendrem una decisió». No obstant, va aclarir que no ho faran en «calent», tot i que esperen poder-ho resoldre aviat. En aquest sentit, López va assenyalar que esperen que «abans de finals de setmana quedi resolt».

Una problemàtica estesa

Segons Mir, «el que demostra el suport que ha rebut Balliu per part de l’opinió pública és que hi ha una problemàtica molt greu que pateixen tant veïns del municipi com de la comarca, que són les ocupacions delinqüencials».

En aquest sentit, va denunciar que els ajuntaments no tenen instruments per a combatre aquests episodis i va reclamar una «modificació legislativa per a poder actuar».

Per la seva banda, la portaveu del grup municipal PSC-CP va defensar que aquests episodis «preocupa molt» als veïns de Caldes de Malavella, ja que «la meitat de la població resideix en urbanitzacions». En aquest sentit, López va assenyalar que el suport expressat a Salvador Balliu respòn a que «tots els ciutadans del municipi hem viscut una ocupació, ja sigui en l’habitatge d’un familiar, un conegut o un veí». I és que aquesta, va exposar, és una «problemàtica molt greu a la comarca de la Selva». «La gent entén que pugui perdre els papers i tenir una reacció desmesurada perquè ells potser haguessin actuat de la mateixa manera», va proclamar.

De fet, diversos alcaldes de la comarca afectats per aquesta problemàtica, entre ells Salvador Balliu, es van reunir l’any passat amb assessors del Ministeri de Justícia per a abordar les ocupacions il·legals i parlar sobre «modificacions de la llei».