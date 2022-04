«Les autoescoles envien els alumnes poc preparats»

Les autoescoles gironines han denunciat aquesta setmana a Diari de Girona que hi torna a haver manca d’examinadors de la DGT i que s’han quedat amb només vuit efectius, dels 15 que hi havia treballant el mes de desembre. El sindicat CSIF si bé està d’acord que «el nombre de companys examinadors no és el desitjat i que, any rere any, veiem com els nous companys marxen»; en canvi carrega contra el president de les Associacions d’Autoescoles de les comarques de Girona, Joan Sala. Que també deia que aquest és un problema «endèmic» a Girona de difícil solució mentre es depengui de la DGT i no tingui les competències la Generalitat.

El CSIF assegura que les competències són exclusives de l’Estat i defensa la «igualtat entre les administracions de les Comunitats Autònomes». Augura que en cas que es traspassessin podria ser que «l’examen tingués una dificultat o una altra i es trenqués el principi d’igualtat i de legalitat». Culpa a les autoescoles Des de les autoescoles s’explicava a aquest rotatiu que la falta d’examinadors pot acabar amb esperes més llargues pels alumnes, doncs bé, el sindicat diu que «part de la culpa del temps d’espera per examinar els alumnes, té a veure que les autoescoles envien els alumnes sense la preparació suficient o perquè, en alguns casos, se’ls obliga a fer un mínim de 45 classes i, a partir per això, es demana l’hora per anar a examen». Per tant, segons la seva opinió, el que miren aquestes empreses és el seu negoci. Segons el sindicat: «les autoescoles saben que allargant els terminis es fan més pràctiques i a més pràctiques, més diners». També assegura que a Girona «no s’arriba al 50% d’aprovats -del permís de conduir- i això forma un bucle que fa que pugin les esperes». Un altre aspecte que expliquen des d’aquest entitat de treballadors de l’Estat és el nombre d’exàmens que es fan a Girona, segons el CSIF «no hi ha hagut cap setmana en què s’oferissin menys de 300 places per examinar-se, i algunes setmanes fins a 400». També asseguren que «els nostres Delegats Sindicals -almenys els nostres- poden justificar perfectament l’ús d’aquestes hores sindicals per defensar els companys, que és pel que són», unes paraules en referència al que Sala havia dit, que alguns dels actuals examinadors que feien menys hores perquè algunes les havien de destinar aquesta funció. Finalment, el CSIF afirma en el comunicat i dirigint-se al sector de les autoescoles que «no fem trampa i espero que vostès puguin dir el mateix i que tot allò que facin sigui legal i ètic».