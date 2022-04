El Consell Comarcal del Pla de l'Estany projecta un parc de gairebé 4.500 plaques fotovoltaiques a l'abocador de Puigpalter. Ocuparà 26.000 metres quadrats d'uns terrenys on hi ha deixalles enterrades, i on no es pot construir durant 30 anys, i suposarà una inversió d'1,6 milions d'euros. La planta fotovoltaica tindrà capacitat per generar 3,6 GW, cosa que equival al consum anual de l'enllumenat públic de tota la comarca. «A l'abocador de Puigpalter li queden uns deu anys de vida útil; per això, des del Consell hem volgut buscar alternatives per a aquest espai, que caldrà continuar mantenint durant els anys vinents i on no es pot fer cap altre tipus de construcció», explica el president del Consell Comarcal, Francesc Castañer.

El Consell Comarcal del Pla de l'Estany ha reservat unes parcel·les de l'abocador comarcal per fer possible el projecte d'una planta fotovoltaica. Aquesta futura instal·lació se situarà a l'abocador de Puigpalter i tindrà una extensió de prop de 26.000 metres quadrats. El parc estarà ubicat a cavall entre els termes municipals de Banyoles i Porqueres. En concret, la planta solar fotovoltaica s'emplaçarà a l'extrem oest de Banyoles, en dues parcel·les clausurades de l'abocador comarcal, uns terrenys erms en els quals hi ha enterrades deixalles i en els que actualment hi ha bales de palla. Es tracta d'una superfície erma i en la que no s'hi pot fer construir-hi res durant un període de 30 anys. En aquesta línia el president del Consell, Francesc Castañer, recorda que «l'abocador de Puigpalter es troba en la darrera fase, ja que li queden uns 10 anys de vida útil; per això, des del Consell hem volgut buscar alternatives per aquest espai que caldrà continuar mantenint durant els pròxims anys i en el qual no es pot fer cap altra tipus de construcció». La planta tindrà 4.446 plaques fotovoltaiques bifacials capaces de generar 3,62 GW anuals, equivalents al consum de tot l'enllumenat públic de la comarca durant un any. Tindrà una superfície de 25.838 metres quadrats, dels quals 11.520 els ocuparan les plaques. L'orientació de la instal·lació serà a sud amb una inclinació de 30 graus, amb l'objectiu d'optimitzar-ne el rendiment energètic. El vicepresident del Consell, Àlex Terés ha destacat que «l'estructura es clavarà al terreny mitjançant unes micropilones que necessiten menys formigó». «Per tant, no caldrà perforar a tanta profunditat, cosa que és ideal per les característiques canviants del terreny que hi ha la zona de l'abocador», ha afegit. Elèctriques locals La voluntat del Consell Comarcal és que el parc solar compti amb el màxim suport de les elèctriques locals amb qui ja «s'estan mantenint converses», ha dit el conseller de Política Territorial del Pla de l'Estany, Oriol Serrà. L'objectiu, ha concretat, és que «l'energia que generi aquest parc repercuteixi directament als veïns i veïnes del Pla de l'Estany, amb uns preus justos». Entre els projectes de futur relacionats amb aquest parc solar fotovoltaic hi ha també el de crear una Oficina de Transició Energètica. Un cop s'iniciïn les obres, el termini d'execució d'aquestes se situa al voltant de dos mesos i el pressupost rondarà els 1,6 milions d'euros.