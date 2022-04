«Les competències bàsiques ja no reflecteixen el nivell real dels centres»

Un total de 8.965 alumnes de 6è de Primària dels centres educatius de les comarques gironines van participar ahir en el tret de sortida de les proves de competències bàsiques, que fins demà avaluaran els coneixements dels estudiants en matemàtiques, llengua catalana, castellana, estrangera i medi natural. Segons la representant de la província de Girona a la junta central de directors de Primària, Olga Salazar, la prova d’anglès va ser «assequible», mentre que el nivell de l’examen de català va superar les seves expectatives. «El nivell era elevat, tant en l’apartat de comprensió oral com en el de comprensió escrita», va afirmar. I més, tenint en compte que la seva (l’escola Portitxol de l’Estartit) és un centre de màxima complexitat, on el català és una dificultat afegida pel 80% de l’alumnat, que és de procedència estrangera. En aquest sentit, va assenyalar que les proves «ja no reflecteixen el nivell real dels centres ni dels grups classe degut a la gran diversitat d’alumnat». D’una banda, perquè «hi ha alumnes que no les haurien de fer perquè són nouvinguts i encara no tenen la competència lingüística». De l’altra, perquè la «generalització ha deixat d’existir».