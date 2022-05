L’edifici de l’antiga fàbrica tèxtil del Pla de Ripoll es convertirà en un recinte firal cobert segons el projecte que ha presentat l’arquitecte local Agustí Vilà, el mateix que ja va cuidar-se del condicionament de tot aquell espai. La planta baixa de l’edifici podrà acollir fires, concerts o activitats culturals, i estarà sota aixopluc però alhora obert a l’exterior. Això suposarà que l’esquelet exterior de l’edifici i part de l’estructura interior es mantindrà. Hi haurà un lluernari central i s’hi instal·laran plaques fotovoltaiques als extrems. Paral·lelament, les diferents plantes serviran per ubicar-hi serveis municipals, que podran funcionar independentment o bé intercomunicar-se. Les dues plantes estaran comunicades per tres ascensors i, tot i ser un edifici obert, s’hi instal·laran reixes per controlar-ne l’accés.

La proposta d’Agustí Vilà i Cubí, arquitectes i associats SLP és l’única que s’ha presentat entre els companys ripollesos de gremi. En cas d’haver-se’n rebut més, aquests s’haurien plantejat en un procés de votació popular com el que va afectar la finca de la Torre, segons explica el mateix Ajuntament de Ripoll. El plantejament d’aquesta reforma preveu que la rehabilitació pugui adaptar-se a les necessitats futures del municipi. Inicialment, es preveu presentar el projecte al Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics per a les Entitats Locals (PIREP Local), per aconseguir finançament estatal a través del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Fins ara, el desenvolupament de l’entorn del Pla només ha servit perquè, a banda de la urbanització de l’entorn, Mercadona pogués instal·lar una de les seves superfícies comarcals a Ripoll. El projecte urbanístic d’ubicar-hi gairebé dos centenars d’habitatges ha quedat bloquejat fins ara. El gener de 2009, els ripollesos van refusar amb un 71% dels vots d’una consulta popular, que es convertís en una Àrea Residencial Estratègica, tal com pretenia l’Ajuntament de l’època, liderat per Teresa Jordà, d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).