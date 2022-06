L’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), amb seu a Girona, ha creat una nova tecnologia per a eliminar contaminants persistents en l’aigua a baix cost i sense productes químics. El sistema es basa en el desenvolupament d’elèctrodes nanoestructurats d’esponja de grafè i és «entre 60 i 120 vegades més barat que altres processos». L’esponja atreu i degrada certs grups de contaminants orgànics en l’aigua i, a més, no produeix compostos tòxics per l’oxidació del clorur, la qual cosa és la principal limitació dels materials d’elèctrodes existents. La recerca està liderada per la professora de recerca de l’ICRA, Jelena Radjenovic.