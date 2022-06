El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) alerta que els 22 jutges substituts de les comarques gironines sovint no són suficients per cobrir les vacants i han d'estirar de la borsa de Barcelona. El president Jesús M. Barrientos ha subratllat que la manca de jutges és un problema "endèmic" a la demarcació i reclama solucions per acabar amb la mobilitat de la plantilla.

El president en funcions de l'Audiència de Girona apunta que s'haurien de proposar "incentius" per seduir els jutges perquè continuïn exercint als jutjats gironins. La Sala de Govern del TSJC, que s'ha reunit aquest dimarts a Girona, situa com a necessitats urgents per "alleujar" la sobrecàrrega de feina crear un nou jutjat mixt a Figueres i un de primera instància a Girona.