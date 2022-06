La secció tercera de l’Audiència de Girona va suspendre ahir un judici sobre un cas d’estafa que ha trigat onze anys a arribar a judici. Els fets van ocórrer l’abril de 2011 i impliquen cinc acusats a qui la fiscalia i una asseguradora acusen d’haver-se conxorxat per simular un accident i fer una declaració amistosa per cobrar una indemnització.

El tribunal va decidir suspendre el judici perquè faltava un pèrit, i va descartar provar-ho per la via de la videoconferència, ja que sovint hi ha problemes de connexió, com denuncien des de fa temps advocats, lletrats de l’administració i jutges.

Els cinc acusats s’enfronten a penes de tres anys per uns fets que van tenir lloc el 4 d’abril de 2011. La fiscalia i l’asseguradora indiquen que aquell dia van simular un accident entre dos turismes, un BMW on anaven dos dels acusats i un Audi, on anaven els altres tres. Els cinc acusats van emplenar una declaració amistosa de l’accident. Només un dels acusats, que conduïa el BMV, va ser indemnitzat per l’asseguradora, percebent 3.678,86 euros. La resta també va sol·licitar una indemnització, però la companyia va rebutjar-ho, ja que estava investigant el sinistre denunciat i sospitava que era un frau. En tot cas va fer ofertes a tres dels acusats amb les següents quantitats: 4,398,79 euros, 4.398,04 euros i 3.603,18 euros.

Periple judicial

Un mes després, dos dels acusats van interposar una denúncia al jutjat d’Instrucció 4 de Santa Coloma de Farners perquè no havien obtingut cap indemnització. Aquí va començar una causa judicial que es va allargar més de dos anys. Per començar, arran de les denúncies es va incoar un judici de faltes, on el jutge va dictar una interlocutòria l’octubre de 2012 on va reconèixer una quantitat màxima a percebre de 4.251 euros en cas d’un dels processats i 4.496 en cas d’un altre.

Amb aquesta resolució judicial, van iniciar un procediment al Jutjat de Primera Instància 4 de Santa Coloma per tal de reclamar les quantitats reconegudes. Mig any després, a mitjans d’abril de 2013, el jutjat va dictar una altra interlocutòria on instava a la companyia asseguradora el pagament de les indemnitzacions, però aquesta s’hi va oposar entenent que l’accident va ser un muntatge. Ara, la causa està suspesa a l’espera del resultat d’aquest judici.

La fiscalia subratlla que els dos acusats van dur a terme aquest periple judicial amb l’objectiu d’enganyar els jutges i percebre un benefici econòmic indegut.

Les acusacions els fan responsables d’un delicte de falsedat de document mercantil, un delicte d’estafa, dos delictes de denúncia falsa i dos delictes d’estafa processal, pels quals els acusats s’enfronten a penes de fins a 3 anys de presó i multes de 2.160 euros. A més, l’asseguradora reclama als acusats 5.781 euros per la indemnització atorgada a un dels acusats i per les despeses originades per la investigació de l’accident.

Si no hi ha cap altre imprevist, el judici es farà el gener de 2023.

D’altra banda, la secció quarta va jutjar a porta tancada un acusat d’agredir sexualment una persona amb qui havia quedat en un establiment a través d’una web de cites. S’enfronta a 9 anys de presó.