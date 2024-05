L'avi que va matar els nets i es va suïcidar va viure una tragèdia prèvia

El José, l’home de 71 anys que va matar els seus dos nets de 10 i 12 anys i després es va suïcidar a la seva casa de Huétor Tájar, a Granada, va tenir un accident de trànsit el Dia del Pare, en el qual van morir la seva dona i la seva filla i van resultar ferits els seus nets. Segons les fonts consultades pel canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica, era el José qui conduïa el cotxe, en el qual viatjava la seva família, quan el passat 19 de març va patir un esvaïment i va perdre el control del vehicle a la carretera que uneix la localitat granadina de Loja amb Huétor Tajar, on ells vivien.

El sinistre es va produir a plena llum del dia, a la tarda, quan el cotxe va sortir de la calçada i i va impactar de manera frontal contra un mur a l’entrada d’un túnel. Els bombers de Loja van haver de treballar de valent per poder treure del vehicle els ocupants, que van quedar atrapats. Els cinc membres de la família van arribar amb vida a l’hospital, però la dona i la filla del José finalment no van poder superar les greus lesions que van patir com a conseqüència de l’accident.

En actitud amenaçadora

Els agents van trobar aquest dilluns els cossos dels menors, un d’ells amb ferides per arma de foc, en dues habitacions diferents. No van trobar cap carta o nota de l’avi al domicili, almenys durant la primera inspecció ocular de la vivenda.

Un home mata el seus dos nets a Huétor Tájar i se suïcida / EFE

A les 21.40 hores de diumenge passat diverses trucades a Emergències van alertar que un home amb una arma de foc i en actitud amenaçadora s’havia tancat en un domicili del carrer d’Alfredo Nobel, de la localitat granadina, amb els seus dos nets menors d’edat.

El delegat del Govern a Granada, Pedro Fernández, va confirmar que l’avi havia discutit amb el seu gendre, el pare dels nens, i, enmig d’aquesta baralla, "va exhibir una arma de foc", i el pare dels menors va sortir de la vivenda.

Negociadors en segrestos

En aquell moment es va activar un dispositiu de la Guàrdia Civil de Granada. Quan la patrulla s’hi va personar, el José, amb llicència d’armes, va realitzar dos trets a l’aire, amb la intenció d’advertir que estava armat. Agents de la Unitat Especial d’Intervenció de la Guàrdia Civil, especialistes en segrestos amb ostatges, es van desplaçar d’urgència des de Valdemoro (Madrid) per mirar de negociar amb l’ancià. En tot moment el segrestador va mantenir entre les seves mans una escopeta.

Els negociadors van aconseguir mantenir el contacte amb ell fins a les cinc de la matinada. En aquell moment, l’home atrinxerat va assegurar que havia de deixar de conversar amb els agents. "No parlaré més perquè prepararé els nets per anar a l’escola", d’acord amb la informació facilitada per la Delegació del Govern. Però cap a les vuit del matí, al veure que els menors no sortien de la vivenda i l’home no contestava, els agents van entrar al domicili. I es va produir el suïcidi de l’avi amb l’escopeta.

Les indagacions apunten que el José podria haver acabat amb la vida dels seus nets durant la matinada. Diversos veïns van declarar que al llarg de la nit van sentir diversos trets, procedents de l’interior del domicili. El poble de Huétor Tajar va decretar ahir tres dies de dol oficial.