Preocupació per l’elevat risc d’incendi a l’Empordà davant l’entrada de tramuntana que s’allargarà fins diumenge. La Generalitat ha activat, per aquest dijous 7 de juliol, el nivell 3 del Pla Alfa en17 municipis de l’Alt Empordà i tresdel Baix Empordà, el que suposa restringir algunes activitats. Alhora, es tancaran els accessos al Parc Natural del Montgrí, el del cap de Creus i l’Albera. El cos operatiu dels Agents Rurals reforçarà el dispositiu de prevenció d’incendis forestals i augmentaran la vigilància en aquests tres espais naturals per tal de fer complir les restriccions d’accés i la normativa de prevenció d’incendis forestals

L’activació del nivell 3 del Pla Alfa implica la suspensió de totes les activitats amb risc d’incendi forestal, així com també queden aturats els treballs forestals i la caça. En aquest sentit s’han suspès 643 autoritzacions que havien estat concedides. Els municipis afectats per les restriccions són: Cadaqués, Cantallops, Colera, el Port de la Selva, Espolla, Garriguella, la Jonquera, la Selva de Mar, Llançà, Palau-saverdera, Pau, Portbou, Rabós, Roses, Sant Climent Sescebes, Vilajuïga, Vilamaniscle, Bellcaire d’Empordà, Torroella de Montgrí i Ullà. Aquest episodi de perill extrem d’incendi, que està previst que s’allargui fins diumenge. Està motivat per l’entrada de tramuntana que implicaran un increment de la temperatura i un descens de les humitats relatives.