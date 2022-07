Durant el 2019 desenes de ciutats i pobles de Catalunya es van declarar en emergència climàtica. A la Garrotxa, la Vall d'en Bas va ser el primer. La CUP d'Olot avisa que «El canvi climàtic no és una previsió, és un fet del qual patim els efectes any rere any, i que seran cada cop més greus. Augment de temperatures, canvi en els cicles o tipus de conreus, tempestes, plagues, etc.».

La declaració d’emergència climàtica és indispensable, però només té ple sentit si es duen a terme totes les mesures necessàries per a actuar en conseqüència. El partit afirma que és essencial aconseguir que Olot sigui un municipi resilient, capaç d’adaptar-se a la nova realitat, tant a l'estiu (ampliant la vegetació urbana, generant espais d'ombra i optimitzant el consum d'aigua), com a l'hivern (aprofitant l'energia del sol i millorant els sistemes d'aïllament i climatització).

Enguany l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha iniciat la Xarxa de Refugis Climàtics per a posar a disposició de la població espais on aquesta es pot refugiar de la calor, ja sigui a l’aire lliure com en equipaments tancats. Altres municipis, com Figueres, estan aplicant ja mesures similars. En el cas dels espais a l’aire lliure, els refugis climàtics són àrees on la combinació de verd, ombra i aigua provoquen una disminució de la temperatura, ja sigui en zones existents o de nova creació.

En el cas d'Olot, disposa d'àrees a prop del Fluvià, fonts i places envoltades d’arbres i ombra on la temperatura en els mesos de calor és efectivament més agradable. Ara bé, la ciutat és fins el moment deficitària tant pel que fa a la conservació, recuperació i dinamització de l’entorn natural com pel que fa al verd urbà: poc arbrat viari i a places i parcs; massa gespes sense coberta arbrada; massa superfícies dures que generen illes de calor i, en general, poca cobertura arbòria densa. Si una persona es vol desplaçar per Olot en plena onada de calor, o al pic d’un migdia d’estiu, trobarà dificultats per a moure’s sota l’ombra dels arbres, que només podrà gaudir a primera hora del matí o als vespres.

Aquests darrers tres estius, les accions empreses a Olot davant les onades de calor han estat sobretot campanyes d’informació ciutadana per a prevenir els cops de calor, la revisió i control del funcionament de les fonts públiques, i el control de les persones especialment vulnerables. Però no s'han habilitat més espais coberts, no s'han obert equipaments municipals climatitzats, no s'ha ofert la gratuïtat de la piscina municipal, «que s'ha obert setmanes després de l'arribada de la calor...», diu la CUP.

És per això que el partit proposa adaptar l'urbanisme de la ciutat al concepte de ciutat termoregulada i, paral·lelament, crear una xarxa real i efectiva de refugis climàtics que es pugui activar cada cop que s’iniciï una onada de calor, amb els mitjans necessaris, a la vegada que s'aprofundeix a mig i llarg termini en la creació de cobertes verdes denses.

Aquesta xarxa permetria dotar la ciutat d’espais de referència oberts els mesos i hores de calor on la població (i especialment la més vulnerable) es pot refugiar. També facilitaria tant a curt, mig, com llarg termini, avançar en l’increment del verd i la reducció de l’illa de calor urbana per contribuir a fer que Olot sigui resilient davant el canvi climàtic.

A més, la pobresa energètica i la manca de recursos de moltes llars per a condicionar els seus habitatges (tancaments i parets sense un aïllament suficient, sistemes constructius poc eficients, etc.), és preocupant. Aquests fets provoquen que una part important de la població no pugui protegir-se adequadament de la calor en la pròpia llar. Aquesta qüestió requeriria també una altra intervenció en l’adequació dels habitatges als canvis del clima.

Per tots aquests motius, el grup municipal de la CUP proposa a l'Ajuntament d'Olot que adopti un seguit d'acords per sol·lucionar les problemàtiques esmentades.