L'evolució de la sequera a Catalunya preocupa al Govern. Així ho ha reconegut el president Pere Aragonès després de reunir-se amb els responsables de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). A més, les previsions de pluja per l'agost no són "gens bones", ha apuntat la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà. Per això, el Govern ha convocat amb caràcter d'urgència la Comissió interdepartamental del Pla especial de sequera, que es reunirà dimarts al Palau de la Generalitat i que ha de permetre prendre decisions coordinades i àgils si la situació s'agreuja. Les conques internes es troben al 44% de la capacitat, 39 punts menys que fa un any. Amb tot, la situació es troba lluny de la sequera del 2008, quan els embassaments van arribar al 20%.

L'ACA declara l'alerta per sequera al Ripollès Aragonès i Jordà s'han reunit aquest dijous amb el president de l'ACA, Samuel Reyes, i el director de l'Àrea d'Abastiment d'Aigua, Jordi Molist, a la seu d'aquest organisme per abordar la situació derivada de la sequera que afecta les conques internes de Catalunya. La reunió s'ha produït dos dies després que l'ACA declarés l'alerta hidrològica per sequera a la capçalera del riu Ter, el Llobregat mitjà i l'Anoia-Gaià, amb 135 municipis afectats, amb limitacions com ara la reducció d'aigua per a reg agrícola, per a usos ramaders, industrials i també recreatius. Des de feia dies ja hi havia alerta per sequera en l'àmbit de l'aqüífer de Carme Capellades, a la zona de l'Anoia.