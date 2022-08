El nou mètode de la «punxada», de la qual els Mossos han rebut disset denúncies, sense que cap hagi derivat en violació, complica la lluita de la policia, l'administració i els propis locals d'oci contra la submissió química, la intoxicació pensada per agredir una dona mig inconscient.

Les dades del fenomen de les agressions sota submissió química parlen per si soles: entre l'1 de gener i el 12 de juny d'aquest 2022 s'haurien produït només a Catalunya 288 casos, 167 per submissió química i 121 per vulnerabilitat química, als quals cal sumar 17 denúncies dels últims dies davant els Mossos.

En el conjunt d'Espanya, el 2021 va haver-hi un total de 3.001 sol·licituds de recerca a l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses d'Espanya (INTCF) de casos d'agressions sexuals, i es va demanar estudi de submissió o vulnerabilitat química en 994 (33,1%) casos.

El 72,1% dels casos analitzats van donar positiu en alguna substància -ja sigui alcohol, drogues d'abús i/o psicofàrmacs- aïlladament o en combinació, en un context on el 92,4% de les víctimes van ser dones.

El mètode de la «punxada», que s’administra per injectable i no dissolent la burundanga o una altra substància similar en una copa, provoca una pèrdua de consciència de la víctima, amb l'objectiu de cometre una agressió sexual però també un delicte patrimonial, recorden des de Mossos.

El relat de les víctimes parla d'estar a la pista de ball o entre molta gent i sentir una punxada al braç o cuixa i després sentir que l'extremitat s'adorm per després sentir mareig i malestar general.

L'agent d'igualtat i experta en violències sexuals d'Àgora, Alba Martínez Rebolledo, ha explicat a EFE que la metodologia de la «punxada» ja fa temps que hi és a llocs com el Regne Unit i que a Espanya es va començar a utilitzar de debò després dels últims Sant Fermins, on es van reportar diverses denúncies.

L'experta en violència sexual adverteix que en el 80% dels casos de submissió química, punxada o intoxicació de la beguda, la persona responsable és coneguda de la víctima, «lluny del mite del desconegut depredador monstruós».

Malgrat que a Catalunya totes les denúncies han ocorregut en discoteques ara com ara, des de la patronal de l'oci nocturn Fecasarm assenyalen que el mètode de la punxada i en general la submissió química se circumscriuen més aviat a l’oci «il·legal» com macrofestes o botellons.

No obstant això, la pròpia Fecarsam informava al maig que una vintena de discoteques s'adherien al protocol internacional per prevenir agressions sexuals.

La lletrada penalista especialitzada en violències sexuals Laia Serra demana que, en l'àmbit judicial, «hi hagi més formació, més recerca, i menys tòpics i menys estereotips».

Actuació del Govern

Per altra banda, les persones que intueixin haver patit una punxada en un local d'oci podran rebre profilaxi per exposició al VIH i se'ls practicarà una anàlisi de toxicològics urgent, d'acord amb el nou protocol que ha aprovat el Govern davant d'aquest fenomen.

Els departaments d'Igualtat i Feminismes, Salut i Interior han actualitzat el protocol d'actuació per donar una resposta «coordinada, integral i eficient a la situació generada arran de la detecció de les punxades», per la qual cosa s’estableix el paper que han de tenir els espais d’oci, el personal de transports públics, l'entorn de les víctimes o qualsevol persona que apreciï un «comportament estrany».