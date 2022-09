Usuaris de Renfe indignats i resignats: «No pot ser que la solució sigui agafar l'AVE, tots no anem a Barcelona»

El caos matinal per la interrupció del servei de trens de Rodalies i Mitja Distància ha afectat molts usuaris a les comarques gironines.

A les diferents estacions de tren de la província, els viatgers s'han trobat que no podien viatjar i que havien d'esperar o buscar un servei alternatiu de transport.

A l'estació de Girona, la situació ha deixat molts usuaris resignats però també alguns d'indignats. N'hi ha que també criticaven que "un dia més" tenien problemes per agafar el tren, que sovint, va amb retard. Alguns usuaris han decidit agafar un autobús però no tots en tenien per arribar on teòricament anaven amb el tren.

Alguns dels viatgers han explicat com se sentien a Diari de Girona mentre esperaven a les instal·lacions del tren convencional. En la majoria de casos, la cancel·lació dels seus combois habituals els ha suposat no arribar a temps al seu lloc de feina.

Carmen Velázquez és una de les usuàries, que asseguda en un banc de l'estació, detallava que ella treballa a Sant Celoni i que l'única alternativa que li donaven des de Renfe per poder sortir de Girona era -si hi havia lloc- anar fins a Barcelona amb un AVE. "Què hem de fer si no hi ha servei fins a Sant Celoni? Ens han de donar una solució a tots i no només als que van a Barcelona sinó a tothom". Velázquez s'ha acostat als informadors, relatava, i que quan els ha demanat com podia arribar a Sant Celoni " no et donen una informació que et serveixi, em diuen no sé"

També ha lamentat que ella essent usuària cada dia d'aquest servei "cada dia hi hagi retards. El tren del matí va bé però a la tarda, sempre anem amb 20 o 30 minuts de retard, sempre". I ha afegit "la gent té fills, tenim un horari i ells també, no podem estar sempre esperant".

Una altra dona que havia d'agafar un tren aquest matí per venir a Girona és Estrella Díaz. Ella havia d'agafar-lo a Celrà i "el matí quan he engegat la televisió he sentit que hi havia problemes amb el tren i he vingut amb l’autobús per prevenció". Això ho explicava mentre feia temps a l'estació per anar a la feina. Díaz és també usuària diària del servei de Rodalies i destacava que es troba "amb problemes molt sovint per retards" i es preguntava -abans que es restablís el servei- "a veure si podré tornar a casa".

També li preocupava com d'altres passatgers el tema de no haver fitxat l'abonament, que actualment els surt gratuït. "Tinc l’abonament aquest i avui per exemple, ja no compta, potser quan torni sí que podré fitxar. A veure si tot estarà obert", es lamentava.

"L'AVE no és la solució"

Cèsar Martínez també havia de viatjar aquest matí en un tren que sortia a les vuit del matí de l'estació de Girona però també s'ha trobat que encara no podia viatjar. Declarava que quan ha arribat a l'equipament ferroviari "no sabia res del que passava, ens han dit que suposadament hi ha una avaria i no tenim trens". Martínez cada matí agafa el tren per anar a la feina i que viatjar fins a Vilamalla. Avui però li han ofert com a solució anar amb AVE fins a l'estació de Figueres-Vilafant però explica que l'ha refusada perquè "per anar a Vilamalla em queda molt lluny. No sé què faré, haurem d’esperar a veure si se soluciona si no hauré de tornar a casa". Com altres usuaris, aquest lamentava "que no ens hagin posat cap transport alternatiu".

S'ha mostrat molt molest amb la supressió del servei i ha assegurat que "n'estem tips, és una cosa que no t’esperes i tots tenim els nostres compromisos".

Una noia que anava en direcció nord, cap a Sant Jordi Desvalls, és Carol Duarte. Ella treballa en aquesta població del Gironès i destacava que el tren és gairebé l'únic mitjà de transport que té per arribar-hi. Havia d'arribar a les nou del matí a la feina però en arribar a l'estació s'ha "trobat que no hi ha trens i a més, a Sant Jordi no tens autobús cada dia i no tinc res per anar-hi. Mentre l'entrevistàvem estava pendent de parlar amb els seus caps per intentar arribar a Sant Jordi d'alguna manera. Carol Duarte a diferència dels altres usuaris ha explicat que és el primer cop que patia un problema amb els trens en els sis mesos que hi viatja.

Finalment, una altra afectada és la Kimberly Paez. Ella amb el seu bebè havien de viatjar a Figueres, es mostrava molesta amb la situació "vaig amb un nen petit i no hi ha res per anar-hi" i ha optat per buscar un transport alternatiu. Mentre hi parlàvem, esperava "un cotxe" que l'anés a buscar a l'estació. També és usuària freqüent de Renfe i lamentava que arribaria tard a una cita que tenia a Figueres. Tot i això, ha assegurat que "és el primer cop que m'he trobat amb un problema tan greu".

La interrupció del servei de trens de Rodalies i Mitja Distància ha afectat 80.000 usuaris a tot Catalunya.