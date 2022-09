El 60% dels petits hotelers valora plegar

Després de dos anys sense dur-se a terme degut a la pandèmia, va tornar ahir la celebració del Dia Mundial de Turisme al Castell de Biart, feu d’Antonio Escudero, president -reelegit fa poc, i ja porta dinou anys al càrrec- president de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona. Diuen que s’hi van reunir set-centes persones del món del turisme i l’hostaleria, que semblen moltes, però no m’estranyaria. Me'n va explicar les raons, només d’arribar, el guarda de seguretat a qui li vaig demanar on aparcar.

-Uf, aparca on puguis company, això està tot ple. Es nota que donen menjar i beure de franc...

Ja és causalitat que entre tota la gentada present, no hi hagués ni el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ni la directora general de Turisme, Marta Domènec, un i altra van excusar la presència. On fossin, els devien xiular les orelles per la repassada que els va fer el presentador de l’acte: «Lamentem que ni ells ni cap autoritat del Govern hagi tingut temps de venir a parar l’orella, deuen estar molt ocupats i no tenen temps d’escoltar el sector».

Una benvinguda que hauria signat el mateix Escudero, que ens té acostumats a discursos gens protocol·laris. Ahir no va ser una excepció, i va acusar els polítics de posar pals a les rodes dels empresaris, amb el nou calendari escolar que ha escurçat la temporada, amb unes lleis permissives amb la delinqüència que causen inseguretat, i creant una societat «sense cultura de l’esforç». Va reclamar una moratòria de dos anys pel retorn dels crèdits ICO, que vencen el 2023. «Si els hem de tornar l’any vinent, no sabem com fer-ho», va dir.

60% d’empreses en perill

A tot plegat hi va sumar Escudero l’augment del preu de l’energia, que fa que «un 60% de les petites empreses turístiques s’estiguin plantejant tancar».

Antoni Escudero va indicar que, segons una enquesta als associats, la factura de la llum s'ha doblat en relació a l’any anterior i la despesa del gas s’ha disparat un 130%: «Són dades esfereïdores». «Hi ha preocupació per la continuïtat de les empreses, sobretot les més petites», va insistir.

Això, sumat a la manca de personal que pateixen, va remarcar, «tots els sectors», fa que els empresaris turístics llancin una veu d’alerta i reclamin mesures a les administracions. «Afrontem una temporada d’hivern incerta i molt preocupant», va exposar.

«Un 60% dels establiments es plantegen abaixar la persiana si es manté l'increment en els costos energètics» Antoni Escudero - President de la Federació d'Hostaleria

Escudero va lamentar que el Govern prengui decisions sense comptar amb el sector i va posar com a darrer exemple la proposta de prohibir fumar a les terrasses: «El 90% dels clients de les terrasses són fumadors, que són els que estan disposats a passar fred i calor». Una altra decisió d'esquena als empresaris però que ha repercutit directament en la caixa és l'avançament de l’inici del curs escolar: «Ens han escurçat entre quinze dies i tres setmanes la temporada d’estiu; un altre pal a les rodes».

El president de la Federació d'Hostaleria va assegurar que fa anys que demanen modificacions en el calendari escolar, més acord amb altres països europeus, que contribuiria a assolir el repte de desestacionalitzar el turisme.

Una altra demanda del sector està relacionada amb la seguretat. Escudero va exposar que, a banda de necessitar més policies a la demarcació, també cal urgentment una reforma del Codi Penal que agreugi la pena per als multireincidents i eviti que surtin en llibertat poques hores després de detenir-los.

El sector tanca l’estiu amb bones xifres d’ocupació però avisa que això no repercutirà igual a la caixa, degut l'augment dels costos.

Promoció i diners a l’aeroport

El president del Patronat de Turisme i de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, va confirmar la recuperació de l'ocupació, però donant la raó a Escudero respecte que l’augment de costos farà que els ingressos continuïn baixos. Noguer va remarcar que la majoria dels visitants han arribat amb cotxe perquè l'activitat a l'Aeroport de Girona continua per sota de les xifres del 2019: un 28% menys a l'estiu però el descens arriba al 32,5% si es comparen els primers vuit mesos de l'any.

«Estem parlant amb moltes companyies d’aviació que tenen intenció de tornar a l’aeroport» Miquel Noguer - President de la Diputació

Per aconseguir que les instal·lacions aeroportuàries gironines recuperin l'activitat d'anys anteriors a 2019, estan creant la Taula Estratègica de l'Aeroport de Girona, una fórmula de treball conjunta. Les administracions (Diputació de Girona, Generalitat i ajuntaments) preveuen aportar entre 2 i 2,5 milions anuals a promoció de l’aeroport, mig milió dels quals sortirien de la Diputació.