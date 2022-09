Els Mossos d’Esquadra van desplegar ahir un dispositiu policial per blindar la segona reconstrucció de l’assassinat de Campdevànol, que es va fer en presència del sospitós, Alberto P. La comitiva judicial va tornar al domicili per buscar nous indicis que demostrin que l’home, de 37 anys, va matar i torturar la seva parella, Anna G., 16 anys més jove que ell. Segons les fonts consultades per El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, un dels objectes que han intentat trobar els investigadors és el ganivet amb el qual hauria provocat les ferides compatibles amb arma blanca que l’examen forense va detectar als genitals de la víctima.

La reconstrucció va durar poc més de dues hores. Abans d’acabar, el dispositiu va cridar l’atenció a la població i va córrer la veu que l’Alberto havia tornat, de manera que una desena d’amics de l’Anna van dirigir-se fins al lloc per poder esplaiar-se cridant contra el furgó policial que se’l va emportar de nou a la presó de Figueres, on resta tancat en presó preventiva.

El dispositiu de seguretat va ser ordenat pel jutjat d’instrucció de Figueres que investiga aquesta causa després que unes 200 persones, entre les quals hi havia gent pròxima a l’Anna, es presentessin dissabte al jutjat per increpar l’Alberto durant el seu pas a disposició judicial, després del qual el fiscal Enrique Barata va sol·licitar que se’l privés de llibertat. Dos dies després d’entrar a la presó de Figueres, va rebre un cop de puny per part d’un altre intern.

Dues hores de dispositiu

Des de les deu del matí d’ahir dimecres, els agents antidisturbis van tallar tots els accessos que envolten el domicili on Alberto P. va torturar fins a matar a la seva parella, Anna G, dimecres passat. En la reconstrucció del crim hi van participar agents de la policia científica, investigadors de Girona, el jutge que instrueix la causa i el fiscal. També va comptar amb agents del grup de muntanya que, proveïts de cordes, van poder revisar les parts de més difícil accés a l’habitatge.

Torturada fins la mort

En l’examen forense que es va practicar durant dos dies al cadàver de l’Anna, es van poder comptar més de seixanta ferides obertes, hematomes i talls per tot el cos, així com fractures en llocs com el septe nasal o la dentadura. El cos de la dona també presentava ferides d’arma blanca als genitals. Els investigadors creuen que l’acarnissament del sospitós, parella sentimental de l’Anna, ha de considerar-se una tortura que va durar hores o dies. L’Alberto, a més, va trucar al telèfon d’emergències després d’assegurar-se que l’Anna ja havia mort.

Abans de demanar l’ajuda dels equips d’emergència, el sospitós va netejar l’escenari del crim i també la va dutxar i va assecar. L’ús de l’assecador va sembrar el dubte de si algunes ferides, que estaven seques, podien haver estat ocasionades dies abans. El mateix autor, setze anys més gran que la víctima, va declarar que l’Anna havia caigut anant amb bicicleta en una escapada que havien fet junts el cap de setmana anterior.

Segons fonts consultades per El Periódico, el detingut ha estat intentant manipular els investigadors de forma constant. Segona ha declarat, després d’aquell suposat accident amb bicicleta, la noia s’havia trobat malament i la nit anterior havia empitjorat, de manera que ell l’havia cuidat. Però tots els indicis apunten al fet que la va pegar, presumiblement perquè va tenir un atac de gelosia, i s’hi va acarnissar durant un període de temps desconegut. I quan ja no respirava, va avisar a l’ambulància, perquè l’Anna no pogués revelar l’infern al qual havia estat sotmesa.

Antecedents per maltractaments

Alberto P. tenia antecedents per maltractament masclista a parelles anteriors. Portava poc més d’un any sortint amb l’Anna, a qui controlava constantment. La família de la dona ha declarat que l’Alberto li agafava el telèfon i, a vegades, també es quedava amb les claus del domicili dels seus pares. La va anar aïllant a poc a poc. En diverses ocasions, després de discussions molt dures, ella havia tornat a casa, però l’Alberto l’anava a buscar i la convencia que tornés a viure amb ell.

Segons les seves exparelles, l’Alberto és molt gelós i està turmentat davant la idea que li puguin ser infidel, una obsessió que augmenta la toxicitat de les relacions sentimentals, basades en el control, les amenaces i els insults. Té almenys dues condemnes per infringir ordres d’allunyament.