El sector del lleure exigeix a Educació un contracte de dues hores diàries

Després d’un inici de curs marcat pel desplegament de les tardes de lleure per a compensar la jornada compactada, les escoles recuperaran l’horari partit a partir de dilluns.

Tot i que les empreses de lleure reconeixen que han pogut «salvar» les activitats, reclamen millores de cara al curs vinent. D’una banda, exigeixen que el Departament d’Educació contracti els seus serveis per a dues hores al dia, enlloc de «només» una. En aquest sentit, la gerent de Diversport, Sònia Jurnet, defensa que l’ampliació horària permetria «garantir l’estabilitat dels monitors». De fet, confessa que al llarg del mes de setembre els han marxat una trentena de persones «d’un dia per l’altre» perquè «han trobat una altra feina millor». En aquest sentit, una monitora d’un centre educatiu gironí, que prefereix mantenir l’anonimat, assegura que «molta gent del meu entorn ja no va presentar el currículum perquè no els sortia a compte treballar només una hora al dia».

En paral·lel, Jurnet reclama més marge de maniobra. En aquest sentit, assegura que «diumenge 4 de setembre a les sis de la tarda (el dia abans) encara vam rebre tres nous contractes per a començar l’endemà» i denuncia que «el primer dia encara no sabíem ni quants alumnes es quedarien a les activitats». Per això, reclama que el Departament d’Educació treballi «amb més previsió». En aquest sentit, el president de l’associació educativa Tropezando con Suerte, Andrés Navarro, també reclama que hi hagi «menys improvisació». De fet, l’entitat opera a Barcelona, però el Departament d’Educació va contactar-los perquè oferissin el servei també a les comarques gironines.

Amb tot, Jurnet també lamenta que el Departament d’Educació no els ha proporcionat material. «El material que hem pogut utilitzar ha estat gràcies a la bona fe de les escoles, perquè el Departament d’Educació no ho va preveure en cap moment», lamenta. D’altres, reclamen millores logístiques. «Un dels grans problemes ha estat que el personal de neteja venia mitja hora abans de començar les activitats i anaven tancant les aules», sosté la monitora d’una escola de Figueres, Sara Mir. «Sort que ha fet sol i hem pogut estar-nos al pati, perquè si arriba a ploure, on posem els més de 100 nens si les aules ja estan tancades?», es pregunta.

Pel que fa a la programació, tot i que el Departament d’Educació demanava activitats que promoguessin «el treball d’habilitats cognitives, socials i emocionals», els monitors asseguren que han fet el que han pogut. «No vam tenir temps de plantejar dinàmiques més pedagògiques, les activitats que hem fet són de lleure, des de jocs de taula a manualitats», sosté la monitora que prefereix mantenir l’anonimat. Ara, però, alguns es troben amb sorpreses en cobrar. «Abans de començar el servei ens van dir que si faltaven 2 o 3 monitors en una escola cobraríem el 100%, ara ens han dit que hem de facturar pels monitors que han anat als centres», denuncia Jurnet.