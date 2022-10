Treure’s el permís de conduir pot ser una odissea. A les comarques gironines, hi ha molts alumnes que fa mesos que esperen per fer la prova de circulació. Una xifra que les autoescoles situen en més de 7.500 persones, segones les últimes dades que els ha facilitat la Direcció General de Trànsit (DGT).

La bossa d’alumnes pendents a les comarques gironines és la que ha patit un creixement exponencial més important de Catalunya, assegura el president de l’Associació Gironina d’Autoescoles, Joan Sala. Que actualment també ho és de l’entitat d’abast català.

En el cas de Girona, considera que aquesta acumulació de gent ve per «un problema triple». Un és la falta d’examinadors que ja és un tema endèmic» a la regió; l’altre seria la derivació de la pandèmia que va deixar molts alumnes sense poder examinar arran de les restriccions i finalment, les vagues que va haver-hi l’any 2015 que també van deixar una bossa de gent pendent.

Aquesta suma de factors ha deixat un panorama complicat pels alumnes. Alguns s’han trobat que poden perdre la part teòrica perquè els havia caducat o d’altres per exemple, que els quedi una última oportunitat perquè aviat els caducarà la possibilitat de fer la part pràctica de la prova.

Actualment hi ha autoescoles en les que els alumnes poden haver d’esperar entre tres a sis mesos per poder fer la prova de circulació del permís de conduir. En aquesta bossa d’alumnes pendents hi ha persones que per treure’s una oposicions necessiten un carnet o bé, d’altres per treballar. Una situació que si s’allarga molt en el temps els pot suposar un greuge.

Els que tenen més complicat poder anar examen sovint són els que volen treure’s el permís de conduir moto ja la prova és de 35 minuts. Mentre que els de cotxes és de 30 minuts i el de camions, de 50. Per a les autoescoles el que caldria és que el temps de prova fos múltiple de tres perquè així podrien quadrar els temps, diu Sala.

A altres províncies

Aquesta espera comporta que sovint els alumnes amb més pressa es desplacin a altres províncies a fer la part pràctica del carnet. Ja que en aquestes zones no hi troben esperes com a Girona.

La xifra d’examinadors actual segons Sala és insuficient. Per pal·liar la situació, la DGT ha anunciat l’arribada de dos d’interins. Des del sector de les autoescoles es veu en bons ulls però assegura que no solucionaran la situació d’esperes.

Per a Sala, per esponjar la llista d’espera cal optar per l’externalització com s’ha fet amb els serveis de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV). Un fet que explica, ja s’està fent en altres països com Portugal o Alemanya.