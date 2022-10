Un total de 8.000 persones han fet 14.287 donacions de plasma durant aquest any, una quantitat que encara està lluny de les 65.000 donacions anuals que es necessiten a Catalunya per garantir els tractaments dels pacients diagnosticats amb immunodeficiències. Amb 65.000 donacions, hi hauria prou plasma per obtenir proteïnes i elaborar medicaments que són vitals per alguns malalts.

Per incrementar les donacions, el Banc de Sang ha engegat un pla que ha de permetre reduir la dependència d’altres països. De fet, en els últims anys les donacions pràcticament s’han doblat, passant de 13.800 l’any 2017 a les 25.000 amb què es preveu acabar aquest 2022. El plasma és pràcticament tot aigua, per això, a diferència de la sang, es pot donar amb molta més freqüència, ja que la recuperació és molt ràpida. De fet, se’n pot donar cada 15 dies.