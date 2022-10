Els pressupostos de l'Estat preveuen destinar 2,5 milions d'euros a l'A-2 entre Bàscara i Orriols, així com 2,1 milions més per acabar les obres de condicionament de l'N-II entre Tordera i Maçanet de la Selva, que s'han de finalitzar l'any que ve. Aquestes seran dues de les principals inversions de l'Estat a la província de Girona pel 2023, que a hores d'ara no contemplen la construcció del futur baixador del TAV a l'aeroport i destinen partides purament testimonials, de 500.000 euros cadascuna, per a la resta de trams de l'N-II a l'Alt Empordà. En total, el Govern espanyol invertirà a la demarcació 112,98 milions d'euros durant el 2023, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat, quan es va quedar amb 108 milions. Es tracta, doncs, d'un creixement del 4,63%.

Per a l'Arxiu Històric Provincial, encallat per la falta d'acord entre l'Ajuntament i el Govern espanyol, s'hi destina només una partida de 290.000 euros. També es destinaran 6,5 milions per a la millora i manteniment de les instal·lacions de l'aeroport de Girona, i 680.000 euros repartits en diferents partides de protecció del litoral de la Costa Brava. També es destinen 150.000 euros per a millores al parador d'Aiguablava, a Begur, i 300.000 euros per a obres al Castell de Sant Ferran de Figueres.

D'altra banda, hi ha partides que, malgrat aparèixer-hi de forma nominal, no hi tenen una partida destinada. És el cas, per exemple, de la millora de l'N-260 a Llançà i entre Sant Joan de les Abadesses i Ripoll; l'estudi i projecte de dos nous accessos per l'AP-7 a l'Alt Empordà o la pavimentació de l'N-152 al seu pas per Puigcerdà.