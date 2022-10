L’aeroport de Girona-Costa Brava tindrà uns 87.242 seients i 458 operacions programades durant aquesta temporada d’hivern, segons va informar ahir Aena. Es tracta, però, d’una xifra molt inferior a la de l’hivern 2019-2020, quan se’n van arribar a posar a la venda més de 244.000. En aquell moment, s’incrementaven un 8,1% el nombre de seients respecte la temporada anterior. Ara, en canvi, la caiguda és de més del 60%.

Segons la nota de premsa enviada ahir per Aena, Polònia (+10%) i el Regne Unit (+2%) seran les dues destinacions que més augmentaran el seu nombre de seients. Tot i això, el descens es produeix, majoritàriament, per la decisió de Ryanair de no tenir aquest hivern cap avió basat a Girona, de manera que només mantindrà quatre rutes: Londres-Stansted (Regne Unit), Baden-Baden (Alemanya), Pisa (Itàlia) i Cracòvia (Polònia). Tal com va publicar Diari de Girona, aquesta situació manté els treballadors preocupats, ja que no saben en quina situació laboral quedaran. La resta de companyies que solen operar vols regulars des de Girona, com Transavia o Jet2, només mantenen les seves connexions durant la temporada d’estiu.

A l’aeroport de Reus, la situació encara és més extrema, ja que ni Ryanair ni cap altra companyia hi han apostat per vols d’hivern, de manera que la seva operativa comercial finalitzarà el proper 7 de novembre fins a la primavera que ve.

Lleuger increment al Prat

A l’aeroport del Prat, les companyies aèries han programat una temporada d’hivern amb 112.400 operacions i 21,6 milions de seients, un 2,8% més de seients en comparació amb la temporada 2019-2020, l’última prèvia a la pandèmia. Per zones, destaquen el pes d’Europa, amb pràcticament 12,5 milions de seients, i d’Espanya, amb 6,5 milions; així com el creixement d’Àfrica, que augmenta un 26% el nombre de seients respecte fa tres anys fins a situar-se amb gairebé 800.000 seients.