Les quatre autoescoles del Ripollès porten un any reclamant poder tornar a fer l'examen de teòrica a Ripoll. Arran de la pandèmia, la Prefectura de Trànsit va decidir passar a fer-ho a Girona. Havia de ser una situació temporal per l'emergència sanitària, però veuen que passen els mesos i la mesura no es reverteix per falta de personal. «És un trasbals de temps i de diners», es queixa el responsable de l'Autoescola Taboada de Ripoll, Jaume Taboada, que recorda que omplir ara el dipòsit de combustible els costa el doble que fa un any. Es queixen que, juntament amb Olot, són els únics punts de Catalunya on no s'ha recuperat el servei en centres desplaçats juntament amb la Val d'Aran, on tampoc es fan exàmens teòrics.

Els aspirants a conductor del Ripollès han de destinar tot un matí per examinar-se de l'examen teòric. Si abans ho podien fer des de Ripoll mateix, des de fa un any han de desplaçar-se fins a Girona. Les autoescoles reclamen poder tornar a recuperar aquest servei de forma urgent per l'esforç que els suposa, tant a les empreses com als clients. Des de la Prefectura de Trànsit els diuen que la falta de personal a Girona impedeix revertir-ho. «Entenc que viuen un moment difícil, però no és el nostre problema ni el dels nostres alumnes, s'haurien de posar les piles i fer el que sigui», es queixava Taboada en una entrevista a l'ACN.

Durant la pandèmia i, de forma extraordinària, les autoescoles van assumir les despeses de desplaçament. «Havia de ser temporal», recorda Taboada. Han passat els mesos i ara, a més, s'hi ha afegit la crisi energètica que ha disparat el preu dels combustibles. En el seu cas, explica que quan eren un grup nombrós d'alumnes, llogaven un autocar per portar-los a Girona i el cost l'assumia l'empresa. Ara, però, la situació s'ha agreujat i només els porten en cas de ser pocs i amb el mateix vehicle de l'escola. Si no hi caben, els alumnes s'han de pagar un bitllet de bus fins a Girona d'anada i tornada.

A més a més, i com passa a la resta d'autoescoles del país, l'encariment de gasoil també ha posat al límit les pràctiques dels carnets amb vehicles pesants. «Omples el tràiler per fer classes 2 o 3 tres dies i després l'has de tornar a omplir, cada cop són 500 euros, el doble que fa un any», es queixa David Tamu, responsable de l'Autoescola Munell Formació. La situació és tan preocupant que s'estan plantejant deixar els vehicles aparcats i no impartir classes si la mesura no es reverteix amb urgència.

«Continuarem pressionant perquè és una decisió administrativa»

Des de la Federació d'Autoescoles de Catalunya denuncien la falta de voluntat de negociació per part de l'administració. El seu president, Joan Sala, detalla que al llarg d'aquest any s'han reunit amb els responsables de la Prefectura de Trànsit a Girona, la subdelegació del Govern a Girona i també de Trànsit. Unes trobades amb les quals no han aconseguit arrencar el compromís de recuperar els exàmens teòrics. El motiu és que traslladar-se a fer els exàmens «els comporta més feina», segons Sala. «És voluntat administrativa», afegeix mentre es pregunta per què altres punts del país sí que ho han pogut recuperar. «Creiem que acostar els exàmens a l'alumne és un benefici per a ells i per al territori, perquè dona vida al poble on es fan els exàmens», remarca.

Tot i les dificultats, el president de la federació ho té clar: «Continuarem pressionant, també políticament», explica. Aquest dimarts l'Ajuntament de Ripoll ha aprovat per unanimitat una moció en suport a les autoescoles on es reclama recuperar els exàmens.